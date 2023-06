Trascendieron los chats que revelan el miedo de Cecilia Strzyzowski

En las últimas horas trascendieron algunos chats de Whatsapp de Cecilia Strzyzowski donde ella comenta situaciones de violencia con su pareja y la tensión con su suegra, Marcela Acuña, y un episodio violento en particular, cuando César la agredió físicamente durante una pelea.

Con angustia, Cecilia compartió con una persona de confianza, un episodio ocurrido el pasado 3 de mayo, Fue pocas semanas antes de que comience a rodar la idea del falso viaje a Ushuaia y de la desaparición de la joven.

Según indicaron medios locales, dicha persona que figura en la causa como testigo de identidad reservada, aportó una serie de chats que tuvo con Cecilia durante los últimos meses, donde ella le confiesa los problemas familiares y la agresión.

En total son tres situaciones. En la primera hay mensajes del 1° de junio donde ella comentaba que estaba por viajar a Ushuaia y mostraba algunas fotos de las valijas que estaba preparando. Allí el testigo le desea buen viaje a Cecilia, a lo que responden que ya estaban en Buenos Aires, y que "era hermoso".

Pero a esa hora la joven ya estaba desaparecida. Unas horas antes, a las 9.15, había ingresado a casa de los Sena, en calle Santa María de Oro, de donde no se la vio salir con vida.

Los investigadores sostienen que el crimen habría sido cometido en ese lugar durante el viernes. Por lo que la persona que redactó ese mensaje ya estaba ejecutando el plan para desviar la invetigación.

Por otro lado, dentro de lo chats hay un intercambio que se dio con la misma persona que señala "Mi suegra me odia". La charla data de octubre de 2022.

"Mi suegra me odia. César no sabe qué hacer y yo me estoy cansando de estar en el medio. Cree que soy parte de una secta y que César miente por mi culpa. Y no sabe ni la mitad de las mentiras que yo aguanté.Así que mañana voy a hablar con ella y decirle todo lo que es su hijo de A - Z. No me importa la plata. Es más, no le perdono a esta que vendiera nuestro divorcio. Le puso precio a nuestro amor", expresa en ese chat.

Esta serie de chats ocurren pocas semanas después del casamiento de la pareja por civil, que tuvo lugar el 16 de septiembre; boda a la cual la familia Sena no concurrió.

Una de las hipótesis más fuertes que maneja la fiscalía es que haya habido una motivación económica detrás del crimen de la joven.

La segunda tanda de chats tiene lugar al otro día, cuando ella tenía pensado hablar con su suegra por la enemistad que tenían. El chat ocurre poco antes de las 20, y deja entrever que no pudo charlar. Cecilia cuenta que hubo una pelea entre César y Marcela, de la que no tiene mucha más información. Lo que sí, entiende que hubo algún tipo de agresión física.

En tanto, otro intercambio de mensajes de mayo, Cecilia reconoce que estaba "muy triste" porqe "pasó algo muy feo hoy entre César y yo. Se arruinó todo. Siento que desperdicié casi dos años de mi vida. Si él se va, me quedo sin nada, todo, hasta mi trabajo depende de él. No sólo mi vida emocional. El amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos", reveló.

Y luego explica: "Estábamos discutiendo por una pavada y me dijo cerrá el orto. Y yo me quise bajar de la camioneta y me metió de nuevo a la fuerza. Pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo".

Al parecer, Cecilia había decidido no contar nada para evitar conflictos. Aunque advierte: "Si muestra algún indicio violento otra vez, voy a terminar todo. Ya pasó el límite. Hoy vi mi vida delante de mis ojitos", concluyó.