"Porque soy mujer es que me atacan tanto por formar esta coalición"

“En los últimos 20 años muchos hombres radicales hicieron coaliciones con peronistas y nadie dijo nada; debe ser porque soy mujer que me atacan tanto por formar ahora esta coalición”, dijo a la prensa la candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos, Myrian Prunotto, en Morteros.

En su segunda gira de campaña por el departamento San Justo, la candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba, Myrian Prunotto, visitó la ciudad de Morteros, donde fue recibida por una multitud que colmó el salón de la sede social de la Asociación Deportiva 9 de Julio.

Previamente, en conferencia de prensa, la candidata expresó: “Nos sumamos a esta coalición para aportar nuestras ideas desdé el Radicalismo Auténtico y no para adular al Gobierno, con el que compartimos muchas coincidencias. Tenemos mucho para sumar en Educación, Salud y Seguridad”.

Acompañada por el candidato a intendente Ider Peretti; la candidata a viceintendente, María Teresa Marengo, y la legisladora Alejandra Piasco, Prunotto respondió a los periodistas: “Les aseguro que conmigo las mujeres van a tener a una defensora de los derechos de género y de familia”.

Al ser consultada sobre cómo toma las acusaciones de traición al partido del que proviene, la radical Prunotto fue contundente: “¿No se porqué me dicen a mi que traicioné y no le preguntan a los orgánicos de mi partido porqué traicionaron ellos poniendo a un peronista de candidato? ¿Será porque soy mujer? En los últimos años muchos hombres radicales estuvieron en coaliciones en contra de la Lista 3 en la provincia y nadie dijo nada ¿Es una cuestión de género que ahora me critiquen?”.

Acompañada luego al escenario por Peretti, Marengo y Piasco, Prunotto fue ovacionada por la multitud que la esperaba en el inmenso salón del Club 9 de Julio, donde relató a los presentes que la une una amistad de hace años con Martín Llaryora, a quien calificó de “Un hacedor con corazón de gestor que estuvo y está siempre presente para ayudar no sólo con una mano, sino con las dos manos a cada pueblo de Córdoba”.

En su encendido discurso, la candidata prometió “ser una vicegobernadora presente en el territorio, para acercar soluciones y respuestas a las demandas de los 427 municipios y comunas de Córdoba”.