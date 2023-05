Soria calificó como “grosero” que hayan borrado celulares en oficinas de Bullrich

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, calificó este martes como “muy grosero” que hayan borrado celulares de personas vinculadas al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández, en un hecho que habría sucedido en las oficinas de la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, según declaró una exsecretaria del diputado nacional Gerardo Milman.

Al conocerse la ampliación de la declaración de la ex colaboradora del diputado Milman, Ivana Bohdziewicz, realizada el viernes pasado, Soria contó que “la secretaria de Milman se presentó en la fiscalía a confesar que le borraron su teléfono en las oficinas de Patricia Bullrich”.

“Es algo muy grosero. Lo primero que hicieron fue borrar el teléfono de la persona que gatilló dos veces -Fernando Sabag Montiel- contra la Vicepresidenta y ahora nos enteramos de esto", apuntó Soria en declaraciones a Radio 10.

Sobre la investigación que se sigue por el intento de magnicidio cometido contra la exmandataria, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado en el barrio porteño de Recoleta, Soria sostuvo que “no es nada llamativo lo que está pasando” en relación a los escasos avances que se registran en la instrucción del caso, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti,

“Es la misma jueza que tiene que investigar el endeudamiento de (Mauricio) Macri con el FMI y esa causa también está parada desde hace meses. Los abogados de los detenidos en la causa del atentado a Cristina son todos asesores de diputados del PRO o que estuvieron en el gobierno de Cambiemos. Esto nos marca que hay una degradación de la justicia en Argentina", apuntó.

Bohdziewicz declaró días atrás ante la Justicia que el borrado de información contenida en su teléfono celular se produjo en unas oficinas que atribuyó a Bullrich, y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio legislador cuyo apellido da nombre a una de las pistas que se investigan en la causa del intento de homicidio de la Vicepresidenta.

Esta ex colaboradora de Milman en el Congreso, quien aparentemente fue despedida a principios de este año, y acompañaba al legislador el 30 de agosto pasado (dos días antes del intento de magnicidio) en el bar Casablanca cuando un testigo de la causa le escuchó decir -según declaró luego en el expediente- “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.

Bohdziewicz contó que el diputado nacional del PRO solía jactarse ante su equipo de colaboradores de que él podía "ver el futuro", tras haber presentado en la Cámara baja proyectos de declaración sobre la custodia de Cristina Fernández quince días antes de que intentaran asesinar a la Vicepresidenta.

"Cuando pasa esto (por el atentado) me acuerdo que 'Jerry' (por Milman) nos dice en un grupo que busquemos el proyecto de tal día -no recuerdo la fecha- y que lo leyéramos, como 'canchereando', como que veía el futuro. Estábamos hablando del proyecto de la custodia y todo ese coso, que la verdad no leí", reveló.

Fuente: Télam

Noticia relacionada: