Rodríguez Larreta presentó su equipo de política exterior

Horacio Rodríguez Larreta presentó este lunes su equipo de política exterior, integrado por más de 30 especialistas, entre los que se encuentran ex-funcionarios, diplomáticos de carrera, académicos y expertos, y un plan para la inserción internacional del país. El grupo discutió un documento de 10 lineamientos básicos en materia de inserción internacional para el próximo gobierno.



“La Argentina necesita un plan y uno de los pilares es la estrategia de inserción internacional. Uno de los mayores desafíos que tenemos a partir de diciembre de 2023 es reconstruir nuestro vínculo con el mundo. Para aprovechar las oportunidades que el mundo nos presenta, necesitamos una política exterior enfocada en el desarrollo, que genere confianza a nivel internacional y así permita aumente el comercio, atraer inversiones y potenciar los motores de crecimiento que tenemos en todo el país: los alimentos, la energía, la minería, el turismo, las industrias basadas en el conocimiento y aquellas en condiciones de competir a nivel internacional”, señaló Rodríguez Larreta.



La reunión, realizada en el bunker de campaña, fue liderada por Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad; Martín Redrado, secretario de Asuntos Estratégicos, y el excanciller Jorge Faurie, que junto a Ricardo Lagorio, exembajador en Rusia, y Francisco Resnicoff, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad, coordinan el equipo de política exterior de Rodríguez Larreta.

“Hoy tenemos una política exterior incoherente, que no sirve a nuestro desarrollo sino a las internas del gobierno. Estamos en un mundo en transición, en el que dar señales de previsibilidad se vuelve fundamental. Debemos enviar mensajes claros, con medidas concretas, consensuadas y de largo plazo que nos muestren como un socio confiable y amplíen nuestras posibilidades, en lugar de limitarlas”, afirmó Rodríguez Larreta.



Durante el encuentro, se presentó un documento con los principales lineamientos del plan, que destaca el legado del gobierno de Mauricio Macri como una política exterior exitosa, con vínculos pragmáticos y diversificados que aprovechó las oportunidades creadas a partir de una inserción internacional inteligente”. Participaron ex embajadores designados por el Gobierno de Mauricio Macri como Fernando Orís de Roa (Estados Unidos) y Ezequiel Sabor (México); expertos como Juan Battaleme, Diego Cagliolo, Alejandro Mayoral, Bruno Binetti, Patricio Carmody, Ian Sielecki, Sofía Del Carril, y Javier Romero; diplomáticos de carrera como Tomás Ferrari (exembajador en Italia), Marcelo Cima (exembajador en Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo), Marcelo Gilardoni (exembajador en Qatar, Arabia Saudita, Croacia, Omán y Yemen), Carlos Hernández (exembajador en Qatar), Alejandro Daneri (ex Presidente de Cascos Blancos), Rolando Pocovi, Carlos Carbonari, Marcelo Massoni, Claudio Gutierrez y Julio Mercado. También asistió el embajador Facundo Vila, que coordina el equipo de política exterior de la Coalición Cívica.



Asimismo, asistieron el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Eugenio Burzaco; la senadora Gladys González, presidente de la Comisión de Ambiente del Senado; el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; el diputado nacional (MC) y presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, Julián Obiglio, y Agustín Grizia, director general de Relaciones Internacionales de la Ciudad.



“Tenemos la responsabilidad de ser la generación que consolide un vínculo con el mundo y un camino de crecimiento duradero y federal para la Argentina. La política exterior puede servir de impulso a todas las provincias y a las economías regionales, para que todos los argentinos vivamos mejor”, sostuvo Rodríguez Larreta.



Los principales lineamientos del plan de política exterior incluyen promover la modernización del MERCOSUR, la firma y entrada en vigor del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, y una agenda ambiciosa de negociaciones económicas internacionales, así como profundizar la relación con Brasil reforzando la cooperación en materia ambiental, nuclear y en el Atlántico Sur, y promoviendo la integración física y energética. Asimismo, prioriza a Asia Pacífico como espacio de vinculación estratégica y propone aumentar el intercambio con mercados relevantes para los motores de desarrollo de la Argentina como Medio Oriente y Norte de África.



En esta línea, el plan se nutrirá de aportes de exfuncionarios destacados del gobierno de Mauricio Macri que lideraron negociaciones comerciales como Marisa Bircher (exsecretaria de Comercio Exterior), Miguel Braun (exsecretario de Comercio), Shunko Rojas y Federico Lavopa (exsubsecretarios de Comercio Exterior), Pablo Lavigne (exsubsecretario de Facilitación del Comercio Exterior), Carolina Cuenca (exdirectora nacional de Exportaciones), y Marcelo Scaglione (representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE 2016-2019). Así, el documento destaca la necesidad de impulsar la gobernanza global y el multilateralismo, promover el acceso de la Argentina a la OCDE y jerarquizar la participación en el G20, a los que considera espacios privilegiados de vinculación multilateral.



En lo que respecta a la relación con Estados Unidos, China y Europa, el plan propone una agenda de vinculación pragmática que refleje las necesidades de desarrollo de la Argentina. Para ello, plantea profundizar la cooperación en seguridad energética, cambio climático, defensa y combate al crimen organizado, y aprovechar las oportunidades de friendshoring y nearshoring, con los Estados Unidos, y promover una mayor cooperación con China a partir de la Asociación Estratégica Integral y el Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica.



En lo que respecta a la región, el plan busca mejorar los vínculos con los países vecinos y afirma el compromiso de la Argentina con la defensa de la democracia y los derechos humanos, condenando de forma inequívoca los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además, propone construir una posición regional coordinada en temas de agenda global, particularmente en materia de cambio climático, y recuperar el protagonismo internacional e iniciativa en agendas vinculadas a energías renovables y de transición. También propone que Argentina asuma un liderazgo internacional como proveedor eficiente de proteínas animales y vegetales.



Asimismo, propone aumentar la cooperación en seguridad internacional y defensa y equipar y modernizar a las FF.AA. a través de mayor cooperación con socios globales. El documento también plantea fortalecer los intereses argentinos en la Antártida y el Atlántico Sur, y respetar el mandato constitucional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.



Finalmente, el plan incluye adaptar la estructura institucional de política exterior al siglo XXI. Ello incluye modernizar el diseño institucional y los mecanismos de coordinación inter-agencia; reorientar representaciones en el exterior según oportunidades de comercio e inversiones; fortalecer la formación y capacidades del cuerpo diplomático; e impulsar una visión federal que incorpore los sectores productivos provinciales.