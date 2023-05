Tolosa Paz: "Alberto y Cristina definirán las reglas de juego" en el FdT

Aseveró que "no se discuten candidaturas" porque la intención es que "las fórmulas sean definidas por el pueblo argentino".

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que el Frente de Todos (FdT) necesita "tener una estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires" y señaló que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner serán quienes "definan las reglas de juego" de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollarán en el distrito.

“No está definida la estrategia en la provincia. No se sabe si habrá candidaturas únicas o si hay dos o tres formulas a la gobernación. Quienes estamos acostumbrados a poner el cuerpo, estamos acostumbrados a ganar y a perder elecciones. Tenemos que seguir pensando que nadie sobra en el FdT", señaló anoche Tolosa Paz en declaraciones al canal TN.

La ministra afirmó además que "cada militante político puede no encontrase identificado con la gestión" del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y estimó que pueden haber "hombres y mujeres" en condiciones de "representar también una sumatoria de ideas”.

Para la funcionaria, Kicillof es “el candidato más fortalecido”, pero advirtió que “es necesario que haya "respeto" porque el FdT "necesita tener una estrategia que se defina en la mesa de la dirección técnica entre Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner)"

"El partido se juega con reglas claras. Con los jugadores que tengan roles claros y específicos. Debemos entender también cómo sale a jugar la oposición. No sé cuál es el miedo que puede tener alguien a someterse al voto popular para que se definan las fórmulas cuando llevamos 40 años de democracia. No digo que la única solución sean unas PASO. Esa discusión no se dio", apuntó.

Con respecto a las fórmulas presidenciales, Tolosa Paz aseveró que la coalición oficialista está en una etapa en la cual "no se discuten candidaturas" porque la intención es que "las fórmulas sean definidas por el pueblo argentino".

"Necesitamos democratizar a nuestro frente político y trabajar mucho sobre esas reglas de juego, que es imposible pensar que vamos a poder escribir si no hay un encuentro entre Alberto y Cristina que determinen cómo y de qué manera salimos los jugadores, en qué puestos y en qué lugar, para ser un frente competitivo”, concluyó.

Fuente: Télam