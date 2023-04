Belgrano cayó ante Independiente, por dos penales

Con dos tantos de Cauteruccio desde los 12 pasos, el "Pirata" no pudo salir a flote en Avellaneda, aunque lejos estuvo de ser el equipo que venía de cuatro victorias consecutivas.

Belgrano no tuvo su mejor tarde y cortó su gran racha en Avellaneda, luego de caer 2 a 0 ante los "Diablos Rojos".

Belgrano no tuvo su mejor tarde y cortó su gran racha en Avellaneda, luego de caer 2 a 0 ante los "Diablos Rojos". Foto: gentileza.

Dos manos imprudentes e inocentes en el área, dos penales, dos ejecuciones de Cauteruccio y dos goles para Independiente. Belgrano no tuvo su mejor tarde y cortó su gran racha en Avellaneda, luego de caer 2 a 0 ante los "Diablos Rojos", en un partido opaco y donde no hubo lugar para mayores análisis. De todas maneras el "Pirata" sigue prendido en la vanguardia del torneo en la Liga Profesional pero llamó la atención lo notorio del desmoronamiento en el segundo tiempo.

Sin ser más claro en el juego pero aprovechando la pena máxima, el local sacó ventaja tempranera para empezar y terminar ganando. Primero con una mano insólita de Ibacache en una jugada aislada y que no representaba real peligro que Cauteruccio cambió por gol. Y cerca del final, una mano de Diarte (también de otro lateral izquierdo) esta vez vía VAR, se convalidó el disparo desde los 12 pasos y el segundo gol del uruguayo.

Igual Independiente lo pudo definir antes, no lo definió por su propia impericia. Belgrano de todas formas se fue cayendo con el paso del tiempo porque en el primer capítulo tuvo un disparo de Zapelli y un remate de un inquieto Ulises Sánchez para ponerse en juego. Por derecha Compagnucci acompañó y se gestaron buenas intenciones, sin suerte en el gol.

Esta vez Vegetti fue bien contenido. Franco Jara fue intrascendente. Se extrañó al "Caco" García y Ortigoza no estuvo a la altura. Buen partido de Ortiz y de Barcia sobre todo, con una gran marca sobre Zapelli y también para atacar.

No alcanzaron los cambios del DT Guillermo Farré. No sirvieron los ingresos de Susvielles, ni de MIño ni de Pereyra. Independiente no ganaba desde el 2022, pasaron 14 partidos y en medio de su colecta con el influencer Santiago Maratea para sanear sus deudas se encontró con un triunfo vital pero en eso colaboró mucho este Belgrano que fue una pobre expresión y muy poco se pareció a aquel equipo que hilvanó cuatro victorias consecutivas.

Igual los de Alberdi siguen prendidos arriba. Pero deberá cambiar su imagen, sobre todo la que dejó en el segundo tiempo, si pretende volver a soñar.