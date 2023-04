Convocan a voluntarias para ser "abrazadoras" de bebés en hospitales

En el marco del programa Maternidad Centrada en la Familia que funciona en el Hospital Misericordia, entre cuyas tareas se encuentra la de ser “abrazadoras” de bebés recién nacidos o prematuros, se brindará una charla informativa este sábado a las 14, para todas aquellas personas interesadas en sumarse como voluntarias.

A través de las redes sociales se difundirá a las 13.30 el enlace de zoom para poder participar de este encuentro virtual donde se explicarán los alcances del voluntariado.

Ana Rognone, jefa de la Unidad de Cuidados Intermedios de Neonatología y coordinadora del proyecto Maternidad Centrada en la Familia, comentó que abrazar bebés cuando sus madres no pueden darle el contacto piel a piel que necesitan les permite a los pequeños desarrollarse mejor neurológicamente, pero que esa es solo una de las tareas del programa. También lo es asistir a las mamás y trabajar en la residencia que aloja a las madres que tienen hijos en neonatología.

Recordó que el programa nació en el año 2010, “en el marco de este gran modelo de trabajo que tiene que ver con hacer amigable la maternidad para la familia, el parto respetado, el ingreso irrestricto de los padres y las madres a las terapias cuando los bebés están internados”, entre otras consignas.

“En 2018 arrancamos con esta idea de las ´abrazadoras´ y lo incorporamos al mismo modelo. Actualmente estamos en el hospital Misericordia pero desde el lunes arrancamos en la nueva Maternidad provincial por lo que se necesitan más voluntarias. La idea es incorporar a abrazadoras paulatinamente, por eso decidimos hacer esta reunión del sábado en la cual les vamos a informar a las personas de Córdoba, la mayoría son mujeres, cuál es el procedimiento, la metodología de ingreso, las capacitaciones, y el proceso de preselección”, explicó la coordinadora de este programa.

Actualmente hay 21 “abrazadoras” voluntarias y la idea es incorporar más. “Ocurre que pasamos de una maternidad de 20 camas a una de 120 camas. Previo a la pandemia eramos casi 50 voluntarias que además manejábamos la residencia para madres. Ahora, en la nueva Maternidad, la tarea básicamente será abrazar bebés porque la residencia es muy grande y necesita otra atención”, comentó Rognone.

Además, destacó que el voluntariado como “abrazadoras” fue inspirado en el modelo preexistente en el mundo “como una estrategia para ayudar a los hijos de madres consumidoras de heroína, que hacen un síndrome de abstinencia muy fuerte. El programa se llama Baby Cuddler, nació en Canadá y se replicó en muchas partes del mundo”, contó. Sin embargo, destacó que en Córdoba, más allá de que existen casos donde hay adicciones, la problemática se genera cuando la mamá tienen pocos recursos.

“Tenemos muchas mujeres que tienen 4 o 5 chicos, y no pueden estar en la residencia, viven a dos colectivos de distancia y no pueden estar todo el tiempo que quieren junto a sus bebés para no desatender a sus otros hijos. Entonces esta voluntaria, que es una estimuladora temprana, realiza un acompañamiento con autorización de la mamá para que el bebé pueda tener ese contacto piel a piel que necesita”, expresó Rognone.

Lo que se le solicita a las aspirantes a voluntarias es que sean mayores de 18 años, que puedan disponer de mínimo 3 horas a la mañana (de 9 a 12) o a la tarde (de 15 a 18) para realizar esta tarea y un compromiso de continuidad de seis meses.

Para asistir a la charla, informarse a través de Facebook como Resimami-Residencia de Madres Hospital Misericordia y en Instagram como voluntariasresimami. Informes al teléfono: (3516)-78-8134.