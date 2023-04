Zárate Belletti sobre la escalada de robos: "La Policía no está desbordada"

“Reconocemos que sigue habiendo hechos y víctimas, pero no significa que dejamos de hacer nuestra tarea de prevención e investigación”, argumentó la jefa policial.

En el marco del aumento de robos y distintos hecho de violencia urbana, la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, aseguró que “en este momento, la Policía no está desbordada en razón de que no es solo contar con el recurso humano sino con los medios tecnológicos”, e insistió en que “hay una integración de recursos, un conjunto de estrategias de un plan integral”.

En declaraciones a ElDoce.tv, Zárate Belletti destacó el trabajo de la fuerza para "combatir el delito”, pero aclaró que “no significa que en un país donde tenemos degradación social no vamos a tener delito”. En ese sentido, insistió en que “el delincuente sigue delinquiendo” y eso pasa “por una cuestión de degradación social, no hubo una recuperación de esa persona y eso no tiene que ver con el plan estratégico”.

“Reconocemos que sigue habiendo hechos y víctimas, pero no significa que dejamos de hacer nuestra tarea de prevención e investigación”, subrayó la jefa policial.

Respecto a la modalidad de robos pirañas que aumentó sobre todo en la zona centro y barrio Nueva Córdoba, Zárate Belletti destacó que hubo 65 detenidos en una semana y que, según su análisis, “parece que se hubieran ido hacia el lado del Centro”.

“Sabemos que existen hechos, la gente denuncia a través de la Unidad Judicial o redes sociales. Muchas veces esos videos que la gente sube, los autores están detenidos. Contamos con el trabajo que hace el trabajo de la Dirección General de Investigaciones para el esclarecimiento, los móviles que hemos sumado al patrullaje del CAP, el trabajo es permanente”, enfatizó.

Además, indicó que tanto los adolescentes como los mayores que han sido detenidos el fin de semana, ya están a disposición de la Justicia. En ese sentido, aclaró: “Cada una de esas detenciones significa un procedimiento. Ya hay un antecedente de esa persona. La próxima vez que es aprehendido ingresa al proceso judicial”.

“La Policía con los fiscales trabajan permanentemente. Es un trabajo integral para poder combatir la delincuencia”, señaló la funcionaria. Y volvió a remarcar: “La degradación social lleva a mayor delincuencia y violencia en el hecho. Sabemos eso y por eso implementamos los operativos, porque se ha desarrollado un plan integral”.

