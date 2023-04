Choque en Traslasierra: el ex legislador González se opone a la pericia psicológica

“Estamos en un accidente y no existe disposición que ordene una pericia psicológica en estos casos”, argumentó el abogado del ex presidente previsional de la Legislatura.

El ex legislador chocó de manera frontal contra el automóvil donde perdió la vida Alejandra Bengoa de 56 años. Foto archivo: LNM

La defensa del ex legislador de Hacemos por Córdoba, Oscar González, se opuso a la pericia psicológica que fue solicitada por la querella en el marco de la investigación por el choque que protagonizó el ex presidente Provisional de la Legislatura en el Camino de Altas Cumbres donde perdió la vida una docente y dos niñas resultaron con graves heridas.

Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de González, en declaraciones a Radio Universidad indicó que "nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y si esto aplica con el juez y mucho más con una psicóloga”.

“Estamos en un accidente y no existe disposición que ordene una pericia psicológica en estos casos”, remarcó.

“Los periodistas y la gente en general está cuestionando la casta política. Yo no estoy defendiendo la casta política, porque la casta no está en el juicio. La defensa puede hacer uso de todos los derechos que el proceso le da", remarcó y especuló que si la pericia "da normal, estarían diciendo que estuvo arreglada". Para el letrado, cualquier resultado "no va a tener un buena recepción en la opinión pública".

El choque

El hecho se produjo el 29 de octubre pasado a la tarde, a la altura del kilómetro 17 de la ruta Provincial 34, cuando el ex legislador chocó de manera frontal contra el automóvil donde se traslada Alejandra Bengoa de 56 años y dos adolescentes, su hija de 15 años y una amiga de 14 que iba con ellas.

Tras el impacto, la conductora perdió la vida mientras era trasladada a Mina Clavero por un servicio de emergencia; y las adolescentes sufrieron graves heridas. González, que se había adelantado por el carril opuesto para pasar a otro vehículo, resultó ileso.

Marina, hija de la docente fallecida sufrió traumatismo de cráneo severo y traumatismo de abdomen, además de fracturas de húmero derecho y tibia y peroné izquierdos. En tanto, a Alexa, la amiga de 14 años, tuvo traumatismos de cráneo y de abdomen y una lesión en la columna. Ambas quedaron gravemente afectadas y aún están en proceso de recuperación.

Tras el choque, González fue imputado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Las familias reclaman que se aplique la calificación legal de dolo eventual y el siniestro protagonizado por el ex legislador, sea juzgado como un crimen vial.

