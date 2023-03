El emotivo posteo de Messi tras las festejos: "Tengo una felicidad inmensa"

"Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras", dijo el astro argentino.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, se mostró emocionado por lo vivido en la "fiesta del campeón", en la que el elenco nacional venció a Panamá por 2 a 0 y celebró la obtención de la Copa del Mundo; y utilizó las redes sociales para señalar que tiene "una felicidad inmensa" y que no tiene "palabras" para explicar lo que sintió, a la vez que agradeció el cariño del público que asistió en gran masa al renovado estadio Monumental.

"Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño…", escribió en una publicación en su cuenta oficial de Instagram horas después de la jornada más esperada.

"Están siendo unos días muy, muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. GRACIAS!!!", firmó en el posteo que tuvo nueve fotos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

El álbum de postales elegidas por el jugador rosarino se abrió con una foto de él delante de todos sus compañeros alzando la Copa del Mundo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

También incluyó una imagen hablando frente a las más de 80 mil personas que asistieron al evento mientras acaricia el trofeo, otra recorriendo el terreno de juego con su familia, una arengando a la gente y otra más con Thiago y Mateo, sus dos hijos mayores.

Además, completó la publicación con distintas secuencias del partido, incluida una del festejo de su gol que significó el número 800 de su carrera como profesional y lo dejó a un solo grito del centenar con la Selección nacional.

La publicación de Messi, que en menos de una hora superó los cuatro millones de me gusta, tuvo comentarios del Alejandro "Papu" Gómez (firmó con tres emojis de corazones), Ángel Di María -celebró con aplausos y corazones- y otras personalidades destacadas que no quisieron dejar pasar la chance de expresarle su aprecio al mejor futbolistas del planeta.

Este posteo se sumó al discurso que dio en el campo de juego del Monumental, momento en el que recordó a los compañeros de otras camadas en la Selección argentina y le advirtió a los fanáticos: "Sigamos haciendo esto, disfrutemos esto, ya que no sabemos cuándo volverá a suceder. Ojalá no pasen tantos años, es muy difícil, depende de muchas cosas, a veces por detalles no se pueden conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella".

Fuente: NA

Noticia relacionada: