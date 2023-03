En el final, Racing venció a Maipú de Mendoza

Esta vez falló el juego. No apareció Axel Oyola, Emanuel Giménez no se hizo dueño del medio.

Esta vez falló el juego. No apareció Axel Oyola, Emanuel Giménez no se hizo dueño del medio. Foto: gentileza.

Un grito de alivio para Racing de Nueva Italia, que con más esfuerzo que fútbol superó en el final del partido 1 a 0 al siempre mañoso Maipú de Mendoza. En medio de una semana con controversias por los dichos del presidentes al plantel con las dos derrotas consecutivas, los dirigidos por Gustavo Bossio encontraron armonía para quedar más cerca de la clasificación en la Primera Nacional.

No fue buen partido de Racing y no solo por el juego provocador y picante que propuso el rival a puro

Roce ni por el árbitro Franklin, de cuestionada labor. Esta vez falló el juego. No apareció Axel Oyola, Emanuel Giménez no se hizo dueño del medio y rara vez hilvanaron alguna jugada clara . Y fue evidente por momentos como cada jugador optaba por la individual. Todos pateaban al arco sin fijarse en un compañero mejor ubicado. Le pasó a Coronel sobre todo y a Murialdo. Todas fueron bien tapadas por el arquero Cozzani.

Maipú fue pura experiencia, de la mano de Un Rubens Sambueza que con 39 años manejó los hilos y la faceta psicológica del juego ante la desesperación del local. Que abundó en malas decisiones en ataque y se fue poniendo sus propios límites. El visitante ya había hecho su negocio. Ingresaron Gonzalo Klusener y Fausto Montero.

Hasta que llegó la jugada del final; escalada de Pablo López, centro raspante para Acosta quien de taco habilitó a Leandro Fernández quien cruzó la pelota sin perdonar y de esa forma desatar la locura del estadio. Era tiempo cumplido . Y Racing de sacó la

Muda de las caídas ante River y Villa Dálmine, más una semana polémica con las verborrágicas declaraciones del presidente Manuel Pérez para con los jugadores. Por lo menos habrá una de paz.