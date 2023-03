Brisa Molina: "Dejé mi cuarto armado para mi beba, pero volví sola”

Brisa habló por primera vez ante un medio: “Creo en la Justicia, igual tengo mis dudas”. Foto: Canal C

Tras la detención de la ex directora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, ordenada por el fiscal Raúl Garzón, la causa por la muerte de bebés en el nosocomio provincial registró otras novedades: querellantes ahora solicitan también la detención del ex ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo y hubo reemplazo de abogados por parte de denunciantes.

Después de cambiar la representación legal, Brisa Molina, ahora mayor de edad, mamá de Melody, una de los cinco bebes fallecidos en el Hospital Materno Neonatal Doctor Ramón Carrillo, brindó su testimonio por primera vez en un medio de comunicación. Hasta este momento, siempre apareció su mamá ante los medios.

Durante el reportaje en el Canal C de cable, la joven habló de la reunión con el gobernador Juan Schiaretti, se refirió a la detención de la ex directora del hospital Liliana Asís, de la enfermera Brenda Agüero y el curso de la investigación. Durante toda la entrevista estuvo acompañada por su actual abogada, Daniela Morales Leanza, que reemplazó a quien la representaba, Carlos Nayi.

En la entrevista con la periodista Alejandra García Krizanec, la adolescente dijo que decidió cambiar de representante “porque me siento más acompañada por una profesional mujer”.

Daniela Morales Leanza, que también representa a la mamá de Pilar, María, uno de los ocho bebés sobrevivientes, dijo: “Hemos solicitado algunas diligencias probatorias, que no habían sido pedidas en la causa”, dijo.

Brisa relató el encuentro del gobernador con las madres de los bebés fallecidos en el Hospital Neonatal, “donde fuimos con todas las mamás”, y expresó: “Hablo desde el dolor que siento. Cuando fui al hospital dejé todo mi cuarto armado para regresar con ella, pero volví sola”.

Sobre la marcha de la investigación que conduce el fiscal Garzón, dijo Brisa. “Creo en la justicia, igual tengo mis dudas”.

en cuanto a la entrevista que dio Brenda Agüero, la única detenida en la causa, a Canal 12, consideró que "ella miente”, y sugirió que "hay más responsables".

Siendo menor de edad, entró a parir sin estar acompañada por su mamá. Se violó el derecho al “parto respetado”, comentó la periodista.

Melody nació normalmente y después se descompensó. “Hay violencia institucional, maltrato, violencia obstétrica; estos gravísimos hechos están denunciados”, sostuvo Morales Leanza.

“Tratamos de no inmiscuir la cuestión política, el fiscal Garzón nos aseguró que no tiene ninguna presión externa, el Ejecutivo debe prestar colaboración a la Justicia, y pienso que podrían agravarse las imputaciones a otras autoridades. El Ejecutivo debe garantizar que estos hechos no se repitan”, abundó la letrada.

Al finalizar, Brisa se quebró: "No sé si tengo sueños, mi sueño era Melody, criarla, verla crecer, ver sus primeros pasos… escucharla decir algún día mamá te amo”.

