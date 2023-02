"No importa quién va presidir el país, importa que sea uno de los nuestros"

El presidente Alberto Fernández dijo este martes que "no importa quién va presidir el país" en diciembre tras las elecciones presidenciales, importa que "sea uno de los nuestros", en referencia a los integrantes de la coalición gobernante Frente de Todos (FdT).

Así se pronunció el Presidente al encabezar un acto en el partido bonaerense de Morón. Y agregó: "Le pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada".

"Llevamos tres años muy difíciles, debimos enfrentar lo que Macri nos dejó: 54% de inflación y un endeudamiento como nunca la Argentina había tenido. Luego vino la pandemia y luego se desató una guerra", destacó Fernández.

"No todo es lo mismo en la política, hay quienes creen que cada obra es una oportunidad para sus propias empresas, la de su primo o un amigo. Y hay quienes creemos que es una necesidad del pueblo", agregó el Presidente.

