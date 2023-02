Scaloni ganó el premio The Best de la FIFA como Mejor Entrenador

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, ganó este lunes el premio The Best de la FIFA como Mejor Entrenador.

Este lunes se entregan los premios The Best 2022 FIFA Football Awards, entre los que Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Lionel Scaloni y la hinchada argentina están entre los principales favoritos.

Fueron elegidos por un jurado internacional del que participaron jugadores, directores técnicos, periodistas y aficionados.

La ceremonia se realiza en el reconocido Palais Pleyel de París, Francia. La transmisión se puede ver en vivo por la pantalla de TyC Sports y ESPN y mediante la plataforma de streaming Star+.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, ganó el premio The Best de la FIFA como Mejor Entrenador, en la ceremonia que se lleva a cabo en Francia, donde agradeció y expresó su felicidad por el reconocimiento.

"Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver a tu país feliz, con la gente festejando en las calles; no tiene precio", fueron las primeras palabras de Scaloni en la fiesta de la FIFA.

"Tiene un valor enorme este premio. Agradezco a los jugadores, a los 26, que nos llevaron a la gloria. No hubiese sido posible sin ellos. Al presidente de AFA, Claudio Tapia, por haberme elegido, y a toda mi familia", indicó el ex defensor de Newell's Old Boys y Estudiantes LP.

Scaloni, de 44 años, extendió el agradecimiento a su cuerpo técnico, "Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Matías Mana, Martín Tocalli, Rodrigo Barrios y todos los demás, que más que colaboradores son amigos".

Noticia relacionada: