Inició el juicio por extorsiones al ex profesor de la Facultad de Odontología

El proceso se tramita en el Tribunal Oral Federal número 1. Al ex profesor le podría caber una pena de cinco a diez años de prisión.

En el Tribunal Oral Federal número 1 de esta capital comenzó este martes el juicio en contra del ex profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Luis Olmedo, que habría extorsionado estudiantes para aprobar su materia. También está imputada la ex decana de dicha institución, Mirta Spadiliero de Lutri, por no promover la investigación pertinente.

Olmedo era el titular de la cátedra de Microbiología de dicha casa de altos estudios cuando en 2020 se lo imputó de "extorsión continuada", acusado de coaccionar a sus estudiantes para que asistieran a su academia privada para no ser aplazados arbitrariamente.

"La acusación que ha formulado la Fiscalía se basa en la hipótesis de que en una cátedra de la Facultad de Odontología se había establecido un sistema por el cual los alumnos que no pagaban una pseudo academia estaban en serio riesgos de estar sometidos a aplazos", indicó a Canal 10 el fiscal Maximiliano Hairabedián, quien destacó que este accionar se considera extorsión.

Apuntó Hairabedián que se espera que durante aproximadamente un mes declaren alumnos, padres y docentes, en una causa en la que habría numerosa prueba que acreditan los hechos que se le imputan a Olmedo.

El fiscal agregó que "la acusación abarca a la que era decana de la Facultad (Mirta Spadiliero de Lutri) por incumplir su deber de denunciar los hechos y promover una investigación interna" tras haber sido formalmente en conocimiento de las situaciones denunciadas. A ella se la investiga por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Si la investigación avanza sobre la hipótesis planteada por la Fiscalía, la pena por el delito de extorsión podría suponer para Olmedo una pena de cinco a diez años de prisión.

El tribunal está integrado por los jueces Carolina Prado, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier.

Dos presuntos ayudantes de Olmedo, sindicados como quienes regenteaban la academia del profesor, enfrentan cargos también en este juicio, según destaca Cba24N.

