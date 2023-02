Juicio político: Juntos por el Cambio propuso la inadmisibilidad del proceso

Al sostener la propuesta , el presidente del bloque radical, Mario Negri, aseveró: "La Corte no puede ser juzgada por el contendido de sus sentencias".

El interbloque Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia que se tramita en la comisión homónima.

Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Ricardo Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.

Entre los fundamentos de su iniciativa, JxC señaló que "el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez"

"Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial", agregó.

Para la principal bancada opositora de Diputados, "habilitar el análisis político de los pronunciamientos emitidos por los jueces introduce la incertidumbre institucional acerca de juicios de conveniencia o inconveniencia política y circunstancial, además de su uso discrecional e intimidatorio".

Al sostener la propuesta de rechazo, el presidente del bloque radical, Mario Negri, aseveró: "La Corte no puede ser juzgada por el contendido de sus sentencias".

"Si fuera válido someter a un juez por el contenido de sus sentencias, quiere decir que se traslada su responsabilidad y lo tendrían en un candelero cuando no les guste su conducta", remarcó Negri al exponer en la Comisión.

Por su parte, López dijo que "el juicio político que promueve el Frente de Todos (FdT) contra la totalidad de los miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) representa una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial que es un elemento del Estado democrático".

También aclaró que "la posición conjunta de JxC no tiene ninguna contradicción en relación a nuestra decisión como Coalición Cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados", en alusión a Lorenzetti y al expediente complementario presentado por su fuerza política.

La propuesta de JxC, al igual que la del FdT, que pidió la admisibilidad de los pedidos de juicio político , serán puestas a consideración del plenario de la comisión al final las fundamentaciones de los diputados.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: