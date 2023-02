Falleció el polifacético Oscar Salas, último dibujante de "Inodoro Pereyra"

Oscar Salas, nacido en 1957, trabajó en la revista Hortensia, sostuvo la tira "Jerónimo" en La Voz del Interior, editó reconocidos libros para niñas y niños como "El desenredador de estrellas" y "El día en que las abuelas perdieron la memoria", que además de tener mucha repercusión en el público infantil, ha sido tomado por docentes para trabajar en las escuelas.

Roberto Fontanarrosa, en sus últimos siete meses de vida, imposibilitado de seguir dibujando, cedió a colegas esta responsabilidad. Por recomendación del también humorista gráfico y amigo en común Cristóbal Reinoso, conocido como “Crist”, Oscar Salas se hizo cargo de “Inodoro Pereyra, el renegáu”, cuyas tiras se publicaban semanalmente en la Revista Viva.

Estimulado desde chico por su familia en las cuestiones artísticas e influenciado en sus comienzos por María Elena Walsh y The Beatles, Oscar Salas supo construir una carrera artística en la que se conjugaron armoniosamente la literatura, la música (la batería, en particular) y el dibujo.

Y con un carácter tenaz, escribió, ilustró y editó libros, armó colaboraciones, mandó tiras para diversos medios, recorrió escuelas con un espectáculo de música y narraciones.

Supo decir de su carrera en una entrevista con la Radio Tortuga de Alta Gracia: "Yo le hice caso a mi instinto y a partir de ahí, me fui cruzando con gente que fue clave en mi vida y me fue abriendo puertas. No sé cómo pasaron tantas cosas, hoy miro para atrás y parece que hubiese vivido veinte vidas haciendo cosas distintas. Lo que pasa es que soy una máquina, un apasionado de lo que hago y cuando me apasiono con algo, no me para nadie. Por eso creo que he hecho tantas cosas y he sacado adelante tantos proyectos".