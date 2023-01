"Se despide el campeón" se presentará en un festival de teatro en Montevideo

La obra Se despide el campeón, del dramaturgo riotercerense Fernando Zabala, y en la que fue nominado Sergio Pereira como mejor actor en unipersonal al premio Florencio 2022 (máximo galardón entregado por la Asociación de críticos del Uruguay ACTU), estará participando próximamente en la décima edición del festival Montevideo De Las Artes.

El monólogo de Zabala está dirigido por el prestigioso director Alfredo Goldstein y cuenta con la actuación del reconocido actor uruguayo Sergio Pereira.

"Estoy muy contento de que Se despide el campeón participe de este gran evento. Montevideo de las Artes es uno de los festivales de teatro más importantes que tiene hoy Uruguay. Hay más de 200 elencos que participan y entre ellos, hay también compañías internacionales", le adelantó Zabala a La Nueva Mañana.

Se despide el campeón es una confesión con varios destinatarios. Una trama donde el melodrama y la crónica policial se atan de manera indisoluble, al tiempo que se va creando un particular triángulo a puertas cerradas, mientras la sociedad parece ajena a los fuegos que arden debajo de la piel de los personajes.

"La obra ganó en 2022 el apoyo de Fortalecimiento de las Artes, un premio que es otorgado por la intendencia de Montevideo y que, por ese motivo, quedó seleccionado para ser parte del festival que tiene más de 110 funciones programadas en toda la ciudad". le comentó el dramaturgo a este diario.

Además, Zabala también le contó a La Nueva Mañana sobre el staff de producción que trabaja en el espectáculo. "We Producciones es un equipo de gente muy destacada y de mucha trayectoria en el circuito artístico-cultural-uruguayo. Empezando por Hugo Millán, el diseñador de la escenografía, que fue también vestuarista del ballet nacional de Montevideo y ha ganado numerosos premios en el extranjero, siendo también supervisor del ballet de Hong Kong y vestuarista del mismísimo Julio Boca. En el caso de Alejandro Persichetti, el fotógrafo del espectáculo, es uno de los más importantes que tiene hoy Uruguay, y ganó premios internacionales en diferentes países. También el músico de la obra, Fernando Ulivi, quién lleva compuesto más de 100 canciones para distintos espectáculos teatrales y ha realizado giras por España, Brasil y Argentina. El iluminador y escenógrafo Pablo Caballero, merece un párrafo aparte: representó a Uruguay en más de 20 festivales internacionales de teatro en Sudamérica y Europa. Y por último, We Producciones, que produce a gran cantidad de artistas y elencos en Montevideo, entre ellos, a la mítica murga uruguaya Agarrate Catalina", relató.

Sobre el origen de la obra

"En la mayoría de las obras los dramaturgos escribimos por asociación, este caso no fue la excepción y los elementos fusionados vinieron de universos tan variados como diferentes. Se despide el campeón nació con una noticia insólita que venía de Puerto Rico. Velaban un boxeador erguido y embalsamado sobre un cuadrilátero. Los familiares se sacaban fotos con el muerto y lo habían vestido con guantes, bata, y con todos los chirimbolos del mundillo del box. Me acuerdo que cuando vi la noticia quedé helado y la archivé de inmediato. Luego por esas cosas del destino, a las semanas me choqué con 'Fragmento de un discurso amoroso' de Roland Barthes y el cruce de esos dos universos tan inefables como antagónicos se hizo posible en mí cabeza. En ese relato Barthes hablaba del amor embalsamado en las distintas etapas de enamoramiento. Allí sobrevino ineludiblemente la metáfora pasional como poética y, por ende, su triangulación amorosa como tragedia.

