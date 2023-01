Talleres, entre Izquierdos y la "Muralla" Pérez

El DT Gandolfi y el presidente Fassi buscan zaguero central. Lo del colombiano no es historia cerrada. Y lo del ex Boca, seduce. Por lo pronto ya buscan otro opciones.

En Talleres la novela de Rafael Pérez sigue su curso. Es que mientras desde el entorno del colombiano insisten en que rescindirá su contrato con Talleres, desde Junior de Barraquilla, entidad que lo pretendía, dieron a entender que no superó la revisación médica. ¿Volverá a las órdenes del DT Javier Gandolfi? ¿O buscará otro destino?

Mientras tanto, no hubo resarcimiento económico y por ende sigue perteneciendo a la entidad de barrio Jardín. Y si tiene contrato debería presentarse a trabajar. De todas formas el presidente Andrés Fassi se movió en el mercado y apunta a sumar al ex zaguero de Boca, Carlos Izquierdoz, con quien hay interés pero resta ponerse de acuerdo en lo económico. Y no sería sencillo.

Por lo pronto ya buscan otro opciones. Mientras tanto, el juvenil Tomás Palacios, quien ya debutó en Primera, es quien asoma de titular.

👉🏽 HOY, Talleres no está interesado en contratar a Carlos Izquierdoz.



Por el momento, el jugador seguiría en España 🇪🇸. pic.twitter.com/srf3Q8Ov1g — Viejo Y Glorioso Talleres (@VyGTalleres) January 2, 2023

Ante Racing de Nueva Italia, en el último amistoso, la formación fue con Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Palacios y Enzo Díaz; Christian Oliva y Rodrigo Villagra; Alan Franco, Rodrigo Garro y David Romero; Michael Santos. Julio Buffarini y Francisco Pizzini son otras posibilidades potables.