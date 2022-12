Leo Messi: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo"

En un domingo 18 de diciembre que quedará para la historia nacional, la Selección Argentina superó a la Francia de Kylian Mbappé por penales luego de igualar por 3-3 en los 120 minutos de juego y se quedó con la tercera copa de la historia.

Lionel Messi, capitán de la Scaloneta, se expresó en las redes luego de enorme conquista y aseguró: "Aún no caigo".

Leo anotó dos goles en la final ante Les Bleus, no alcanzó y la Albiceleste tuvo que llegar a los penales para superar a los europeos y así conquistar el título que le faltaba a su extraordinaria trayectoria.

Luego de la obtención de la tercera Copa del Mundo para el combinado nacional, el capitán argentino se expresó en redes sociales y escribió: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……"

"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros", comenzó Messi y siguió: "Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos…". Y cerró: "Lo logramos!!!".

