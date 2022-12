Javier Castrilli en Qatar: "El VAR fue un desastre todo el Mundial"

Federico Jelic - Especial desde Doha

Como siempre polémico, el ex árbitro argentino Javier Castrilli, presente en Qatar 2022 con seguimiento de jueces, no tardó en fustigar a la tecnología en el fútbol y la aplicación del VAR. Pero admitió que le parece una buena designación la del polaco Szymon Marciniak para la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

"EL VAR fue un verdadero desastre durante todo el mundial, no tiene lógica ni criterio. Vino a traer más problemas que confusiones al punto que ya casi no de utiliza más. Y no es culpa de la tecnología. Y eso de los offsides automáticos, que son por una nariz o un hombro, es algo que necesita replanteo urgente, no puede ser que se aplique de esa forma innecesaria", le dijo a La Nueva Mañana.

"Me gusta Marciniak porque conoce a todos los jugadores de las ligas de Europa. Tiene ese roce, además ya no rlge ese criterio de que debe ser de otra confederación como antes. Va el europeo y está bien. Me gustaba el argelino Mustapha Ghorbal y creo que lo merecía", agregó Castrilli.

Sobre los árbitros argentinos en la Copa Fernando Rapallini y Facundo Tello Figueroa, ponderó sus actuaciones. "Estuvieron a la altura. Me parece que están mamados en Portugal y España si creen que los perjudicaron, nada que ver".