Qatar 2022: la otra cara de Doha, la ciudadela de los inmigrantes

Federico Jelic

Especial desde Doha - Qatar 2022

Especial La Nueva Mañana

La ostentosa capital de Qatar, Doha, sede de la Copa del mundo, no es solo edificios fastuosos, luces de colores, hoteles de primer mundo, carreteras ejemplares y viviendas colosales. También hay otra Doha, la ulterior, en la que conviven los trabajadores inmigrantes de países de la región que buscan un futuro mejor, por más que las condiciones no siempre son las más apropiadas.

A 20 kilómetros de Doha, en Sanaya, figura la "Asia town", una especie de Villa o ciudadela de grandes dimensiones donde viven los verdaderos trabajadores, los que construyeron los estadios de la Copa del mundo. Se necesita una hora para ir desde el centro, tomando un metro y un colectivo.

Allí, en esos monoblocks viven personas de India, Bangladesh, Ghana, Sudán, Filipinas, Sri Lanka, Pakistán y otros países de la zona. Hay monoambientes y también algunos de más dimensiones. Son baratos y se nutren del mall frente al complejo, con precios muchos más accesibles que en el centro: todo vale menos de la mitad de lo que se consigue en Doha.

No nos permitieron el acceso: un guardia de origen filipino, luego de dialogar con sus superiores por Walkie talkie. "Is not allowed", nos dice con un inglés primigenio. A cada uno que entra le revisan la mochila. "La paga nos alcanza para vivir y a veces para mandar dinero a la familia", cuenta Toplik, nacido en Nepal y fanático de Argentina. Nos deseo suerte y enfiló para el trabajo, como escapando de ser visto.

Es la otra cara de Doha. Viven en casi hacinamiento, pero lo mismo lo eligen antes de estar en sus países. Nadie habla de los obreros fallecidos en la construcción de los estadios. Lo esconden desde el gobierno y es un tema que incomoda. Seguro en Asia Town hay respuestas, pero mientras tanto conviven con esa realidad, de que nunca pertenecerán a la real sociedad de Qatar.