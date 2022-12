El Banderazo en Qatar, más pasional que nunca y con más historias

Federico Jelic

Especial desde Doha

Qatar 2022

El banderazo tradicional antes de cada partido en Souq Waqif está vez tuvo otros condimentos, con jeques y qataríes filmando más que nunca y realmente involucrados en la pasión argentina. Y de paso también está el contraste y la renovación de hinchas entre los que regresan al país y los que llegan a partir de la segunda ronda.

Por eso en la previa del duelo con Croacia en semifinales en Qatar 2022 conviven todas las ilusiones más que nunca, sumado al apoyo de pakistaníes, indios, palestinos, sudaneses y de Bangladesh como a lo largo de todo el torneo.

"Volveremos a ser campeones como en el '86", "muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la Tercera, quiero ser campeón mundial" fueron los himnos de tribuna más recurrentes.

Y sí, le puso Leo Messi de nombre al halcón 🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/nrdCgc9nC3 — Federico Jelic (@fedejelic) December 12, 2022

Estaban presentes la familia del volante Enzo Fernández, aunque no quisieron hacer declaraciones. Y hay de los que tienen entradas y los que buscan en reventa.

"Me quedan 180 dólares hasta el domingo", cuenta Tobías de Unquillo. "Me matan si uso la tarjeta. Hace dos semanas que como salchichas para comprar la entrada. Y conseguí. Igual la gente es piola, un jeque me regaló un paquete de fideos y otro, una hamburguesa. Te piden fotos o videos y hay que aprovechar ahí", cerró diciendo Tobías.

Los qataríes sorprendidos sacan fotos y filman a más no poder el banderazo de #Argentina en Souq Waqif. Y hasta algunos se animan a cantar en un rudimentario español. pic.twitter.com/Sj9GhgrIeM — Federico Jelic (@fedejelic) December 12, 2022

Y están los que se mandaron sin planes, pagando de más, pero "todo sea para acompañar a Argentina y ver a Lio Messi contento", dijo Nicolás, entrerriano que vive en Andorra, quien pagó casi 10 mil dólares solo por una semana con entradas.

La comunión con la gente es total, que ya adoptaron a Argentina como propia. Se viene el gran duelo con Croacia y el equipo Scaloni será local otra vez en Lusail.