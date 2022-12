Scaloni muestra reserva con De Paul y Di María: "No me atrevería a decir si estarán o no"

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, mostró reserva con el estado físico de Rodrigo De Paul y Ángel Di María, cuyas disponibilidades no quiso confirmar de cara al partido de mañana ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, y reafirmó que "los jugadores que salgan a la cancha tienen que estar en las mejores condiciones por el bien del equipo".

El entrenador contestó de forma evasiva las preguntas referidas a la situación de ambos futbolistas y, finalmente, admitió que no se atrevía a confirmar sus respectivas participaciones con un entrenamiento por delante, que será cumplido esta tarde en la Universidad de Qatar.

"Veremos cómo están todos; hoy tomaremos la decisión en base a eso y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si (un jugador) está o no", respondió incómodo en la conferencia de prensa anterior al cruce con los neerlandeses.

Scaloni dejó entrever su molestia por las informaciones que trascendieron acerca del mediocampista de Atlético de Madrid, quien trabajó con cuidados especiales en la práctica del miércoles.

"En principio, el entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas; me resulta extraño que pregunten cómo está Rodrigo. No sé de dónde salen esas informaciones", sostuvo.

"Siempre después de un partido hay jugadores que se entrenan aparte o que lo hacen mitad de entrenamiento, siempre -remarcó-. Esperaremos al trabajo de hoy para tomar una decisión".

De Paul no completó la última práctica por una molestia muscular; mientras que Di María no disputó el juego anterior ante Australia debido a una sobrecarga sufrida ante Polonia en la última fecha de la fase de grupos.

Scaloni había minimizado el estado del jugador de Juventus, sin confirmar si estaría o no disponible para octavos de final, instancia de la que finalmente quedó fuera de los convocados.

"Lo que sale en la prensa es muy difícil de poder controlar; lo que tenemos claro de nuestra parte es que los jugadores que salgan a la cancha tienen que estar en las mejores condiciones por el bien del equipo", expuso.

El DT argentino no quiso teorizar sobre el desarrollo del juego con Países Bajos y reconoció que el plantel practicó penales ("siempre patean en los entrenamientos"), aunque aclaró que se enfoca en ganar el partido en el tiempo reglamentario.

Por esa razón, rechazó la consulta sobre los eventuales pateadores: "Sería de mediocre pensar en los penales con la posibilidad de tener 120 minutos por delante. Nosotros pensamos en ganar en el tiempo reglamentario y las decisiones, llegado el caso, se toman en el momento que corresponde porque uno puede patear pero luego esa situación es como una caja de fósforos".

Scaloni pidió "esperar a ver cómo se da el partido" con el seleccionado de Louis Van Gaal, consciente de que "los rivales siempre plantean algo diferente ante Argentina y la Selección, durante la dinámica del juego, también puede hacer alguna modificación táctica".

"Prefiero no adelantarme -reconoció-. En cuanto al sistema, ustedes ya saben lo que pensamos, no sé si alguna vez jugamos 4-3-3 porque cuando sube un extremo el otro hay que ver dónde está parado. Lo más importante es pensar cómo hacerle daño al rival y contrarrestar que el rival no nos haga daño a nosotros".

El entrenador relativizó luego una opinión de Van Gaal sobre la evolución "defensiva" del fútbol a partir de 2014, en contraste con el fútbol que planteaba su equipo multicampeón del Ajax en la década del '90.

"Lo que dice no es muy distintivo a lo que sabemos. El fútbol fue camino a que todo el mundo trabaje para el equipo, hoy todos deben atacar y defensor. Considero a Países Bajos como una selección muy equilibrada, que es un resumen del fútbol de ahora como lo somos nosotros también", opinó.

"Creo que el partido de mañana va a ser lindo de ver, seguramente, porque son dos selecciones que atacan sin descuidarse. A la gente sólo puedo decirle que disfrute el partido y que de nuestra parte siempre vamos a dejar todo por la camiseta y por el país", se comprometió.

"Después, esto es un deporte y cuando termine el partido esperamos estar contentos por el resultado y si no es así que la gente se haya sentido identificada con el equipo. El mensaje que les damos a los jugadores es de tranquilidad, sabiendo que este equipo va a dar todo y al final todos podremos mirarnos a la cara", concluyó.

Argentina y Países Bajos jugarán este viernes desde las 16 en el Estadio Lusail con arbitraje del español Mateu Lahoz por un lugar en las semifinales de Qatar 2022.