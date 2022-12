Eruca Sativa regresa a Córdoba: “Que el hambre de la música no se apague nunca”

El término DopelGanga es traducción adaptada y versionada al castellano de la palabra “Doppelgänger”, un vocablo alemán que define el doble fantasmagórico o sosias malvado de una persona viva. En la música, “Dopelganga” se utiliza para definir la versión deformada de una canción previamente editada; eso es lo que hizo Eruca Sativa con el flamante disco bautizado con la palabra que inicia este texto y que repasa clásicos del rock nuestro de los '80 y '90.

Festejando 15 años de trayectoria, el trío que conforman Lula Bertoldi, Brenda Martin y Martín Pedernera se presenta este viernes 8 en el Teatro Real y el sábado 9 en el Luxor, de Villa Carlos Paz. Trae DopelGanga, una placa que repasa temas de Aterciopelados, Caifanes, Man Ray, Pescado Rabioso, Soda Stéreo y otros, pero no solo: habrá temas de todas las épocas en una lista que, cuenta Bertoldi, “es incendiaria”.

- En este regreso a Córdoba y por partida doble, festejando 15 años, ¿qué balance de esta trayectoria puede realizarse, y qué desafíos futuros se plantean a partir de ese recorrido ya transitado?

- Los balances siempre son un poco difíciles de hacer, porque las cosas malas que te pasan terminan siendo de alguna manera positivas, porque algo aprendiste. Yo siempre pienso que ha sido una gran fortuna encontrarnos les tres, porque es muy difícil dar con las personas para que un proyecto artístico dure tanto tiempo y siga vigente en las búsquedas, en los objetivos artísticos; siempre estamos buscando lo mismo los tres juntos. Esa es nuestra gran fortuna, habernos encontrado en un momento de la vida en el que nuestros caminos pudieron confluir coherentemente y juntos. A veces es muy difícil de conseguir, por eso muchas bandas se separan o no llegan a transitar un largo camino porque te das cuenta en el medio de que tal vez las búsquedas no son las mismas. En cuanto a los desafíos, siempre el objetivo es la música, seguir saciando el hambre de canciones, de melodías, de eso que estamos buscando, está por ahí y sigue latiendo. Ese hambre que no se apague nunca, porque el día que se apague, sonaste.

- ¿Qué show preparan para el Real y el Luxor? ¿Hay constantes de la lista de temas en la gira y los cambios en cada presentación?

- Para esta gira estamos con una lista que estrenamos en Obras, que es muy incendiaria y repasa todas las épocas, que tiene algo de lo de DopelGanga, que salió ayer: es Eruca en un plan súper eléctrico casi sin respiro; más allá de las butacas y los teatros, la banda está hecha un fuego.

- Con singular repercusión rotan en redes y plataformas versiones de clásicos del rock en español de los ´80 y ´90. ¿Cómo surgió la idea de hacer esas versiones y cómo resolvieron la elección? ¿Cada canción elegida planteo un desafío particular, o afrontaron todas con la misma idea artística?

La idea de hacer el disco DopelGanga fue un poco de divertimento, dijimos ´che para los 15 años hagamos algo divertido, distinto, fuera de nuestras canciones´. Es un disco súper serio pero en un plan lúdico, de divertirse. Fue una búsqueda fuerte en todos los casos: buscar canciones que nos gusten, latinoamericanas, en español, y salió esta mezcolanza de hits increíbles que la verdad estamos re contentos y suena muy Eruca. Cada canción era un mundo, era hacer lucir la canción y hacer lucir al trío, ninguna cosa sobrepasando a la otra. No son versiones, son DopelGanga.