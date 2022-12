El goleador Julián Álvarez revoluciona Qatar y la localidad de Calchín

Es un nene. Se lo nota tímido. Está en su pueblo, pero las cámaras lo intimidan. Hace unos minutos, en esa canchita de tierra “la rompió” y por eso lo buscan para hacerle una nota. Bah, en realidad la rompía siempre. “Mi sueño es jugar en un Mundial”, responde como apurado, pero seguro: se le nota la certeza de infante. No le teme al futuro, pareciera que lo imagina con esa ilusión certera que le obsequia la niñez. Al instante le preguntan quién es su ídolo, y con la misma seguridad, no titubea: “Messi”. Sonríe. En ese momento, Julián Álvarez sonríe y parece hacerle un guiño al destino.

Hoy ese pibe que confesaba sus ilusiones está demostrándole al mundo que, a veces, los sueños se hacen realidad. Pero el “Arañita” no sólo está cumpliendo con aquellas fantasías que tenía de pequeño -jugar un Mundial al lado de Messi – sino que está siendo una de las figuras de Qatar 2022. Y en su pueblo de tan sólo 2247 habitantes sus conquistas se celebran con orgullo.

Caravana calchinense

“Lo del Araña en el Mundial es de no creer. Es inexplicable el sentimiento. No sé, emoción, alegría, felicidad de que esté cumpliendo sueños y orgullo. No hay un solo calchinense que no lo sienta. ¡De Calchín para el mundo!! Julián es nuestro!”, exclama Antonella Ceresole, vecina y fanática del delantero. En el pueblo todavía se escuchan los ecos de los festejos del gol de Álvarez ante Australia, que le aseguró la clasificación a la Selección nacional a cuartos de final de la Copa del Mundo. El planeta habla de las maravillas de Messi y de su nuevo socio, el hijo de Mariana y Gustavo.

Damián Piana, que tiene a uno de sus hijos en las inferiores del Atlético Calchín y que hasta el año pasado era jugador de la Primera y hoy es el presidente del club, afirma pletórico a LA NUEVA MAÑANA: “A Julián lo seguimos viendo jugar con la camiseta de Calchín. Es una locura. Pero cautos, acá no nos conformamos por ahora, vamos por más”.

Como Julián cuando juega: siempre va por más. El “Arañita” llegó a Qatar como una posible alternativa de Lautaro Martínez. Pero apenas arribó a esas exóticas tierras el cuerpo técnico quedó sorprendido por el nivel que mostraba en las prácticas. Y se ganó más que ser un reemplazante, se ganó un lugar como titular, siendo fundamental.

Julián niño junto a Santi Masera en un torneo de verano.

En River fue una evolución constante con Marcelo Gallardo, y en Manchester City parece no tener techo con Josep Guardiola. Con semejantes maestros, el cordobés supo sacarle el jugo al máximo. Su juego de tejer y tejer en la ofensiva, mostrando una presencia insoportable para los defensores rivales, da sus frutos en la Copa del Mundo. La juega de guapo, parece tener tres pulmones, corre y corre, presiona y presiona, es inteligente tácticamente y, como si fuera poco, tiene clase, elegancia y goles. Explota su rendimiento y transforma sus cualidades en pesadillas para los defensores.

“Todos estamos impresionados con él, por su velocidad, su sentido del gol, su ética de trabajo. Por muchas cosas. Siempre cerca de la pelota, tiene ese sentido de estar en posición correcta en el momento correcto. Cuando entra tiene la calidad para jugar. Es un jugador increíble”, lo supo elogiar Pep. Nada más que agregar.

Todo eso en un Mundial genera locura. Por eso es una de las grandes sensaciones de Qatar 2022. Y eso es motivo de orgullo en Calchín.

El orgullo de todo un pueblo

Santi Masera, que fue compañero de la “Arañita” cuando picaba en los potreros del pueblo y de la zona, contó: “Ya no tengo palabras para describir lo que siento. Todo un pueblo siente orgullo de decir que somos de Calchín, y dicho orgullo es por el Araña”.

Al mismo tiempo Juani Masera, compañero del colegio y amigo de Julián Álvarez, expresó: “Es hermoso todo. No solo está cumpliendo su sueño, sino que cumple el sueño de todos nosotros. Que el Araña no deje de picar nunca”.

Sueños colectivos. Ilusiones confirmadas. Orgullo local. Goles mundiales. Abrazos inolvidables. El ídolo con su ídolo. Soñar, soñar, soñar, y volver a soñar; de eso se trata la vida de Julián Álvarez, el que con su sonrisa de infante le hace guiños al futuro. El que nos hace ilusionar con Messi. El cordobés que se hace mundial. Entonces, en su pueblo, acostumbrado a sus hazañas,auguran más noches mágicas.

Raúl Molina fue hasta hace muy poco presidente del Atlético Calchín y cierra la caravana calchinense con LA NUEVA MAÑANA diciendo: “Estamos viviendo algo hermoso, pero no me sorprende. Yo ya había dicho que iba a ser el 9 titular y hoy se está dando. Julián va a quedar en la historia de la Selección, siempre confié en él”.

El “Arañita” saliendo campeón en un certamen en Calchín junto a Juani Masera.

“Araña” que pica y hace historia

Es el primer jugador cordobés que marca en sus dos primeros partidos como titular en mundiales.

Lleva 5 goles en 6 partidos como titular con la Albiceleste.

Anotó en 9 de los últimos 12 partidos en los que fue titular en Manchester City y Argentina (10 goles) y lleva seis encuentros consecutivos marcando cuando va desde el inicio.

Jugó dos partidos como titular en Qatar 2022: marcó un gol en cada juego.

Cuando debutó como titular en Copa Libertadores, Premier League, Champions League, Eliminatorias y Mundial, hizo un gol.

En 1978 la camiseta número 9 la usó el cordobés Américo Rubén Gallego; en 1986 la casaca con dorsal 9 la utilizó el cordobés José Luis Cucciuffo. En Qatar 2022, la 9 la está usando el cordobés Julián Álvarez.

