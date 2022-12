Todo el país festejó el nuevo triunfo en Qatar y Córdoba no fue la excepción

El triunfo de la "Albiceleste" ante Australia 2 a 1 motivó a que miles cordobeses expresaran su alegría en la zona del Patio Olmos. Es que el combinado nacional con esta victoria sacó pasaje a una nueva instancia de la Copa del Mundo Qatar 2022: los cuartos de final.

La Selección argentina, conducida técnicamente por Lionel Scaloni -"La Scaloneta"-, cumplió nuevamente con las expectativas y superó el difícil compromiso de octavos de final para ya pensar en el próximo duelo, el viernes 9 de diciembre a las 16, contra Países Bajos.

Una vez concluido el partido, pasadas las 18, miles de de personas confluyeron a la zona de la Plaza Agustín Tosco, frente al Patio Olmos. Como en todo el país, los cordobeses expresaron su alegría en las calles. Y como ya es costumbre en esta ciudad, una multitud se concentró frente al Olmos.

A partir de algunos disturbios registrados el pasado miércoles, cuando también se produjo una masiva concentración de hinchas de la Selección tras el triunfo ante Polonia, la Policía de la Provincia implementó un operativo para prevenir cualquier incidente. En un comunicado, la fuerza expresó: "Con motivo de los festejos situados en el Patio Olmos de la ciudad de Córdoba, continúa el Operativo de Seguridad, intensificando las tareas preventivas en todo el sector y en distintos puntos de la ciudad".

El clima festivo ya se vivía desde horas de la mañana. En el medio del ritmo habitual de la ciudad para un día sábado, el centro se vio vestido de celeste y blanco, Vendedores de banderas, camisetas, vuvuzelas, gorros y demás accesorios, estuvieron desde temprano ubicados en lugares estratégicos. La celeste y blanca flameaba en balcones de los edificios, en taxis y remises y en los automóviles particulares.

Por el juego de la oferta y la demanda, las banderas que hasta el viernes (la más grande) se vendían a 1.500 pesos, ya al mediodía de este sábado eran ofrecidas en las esquinas a 2.000 pesos. Las remeras con "el 10 de Messi" eran las más solicitadas. "Pude conseguir una remera de Messi para mi nene, que me tenía loco, a $ 1.600, por supuesto que no es la original, que cuando pregunté en una casa de deportes me quisieron cobrar $ 17.000", dijo a La Nueva Mañana un papá frente a un puesto callejero de venta de "merchandising" mundialista.

En todo el país se celebró

Banderas celestes y blancas, gorros y camisetas argentinas con la inscripción de Lionel Messi y Diego Maradona, cubrieron las principales ciudades del país desde minutos después de las 18, cuando miles de hinchas, muchos de ellos con sus rostros pintados con los colores argentinos, se volcaron hoy a las calles para festejar el triunfo de la Argentina ante Australia en el Mundial de Fútbol de Qatar y el pase a los cuartos de final.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ya es costumbre, la mayor concentración de produjo frente al Obelisco.

En Rosario, con reconocimiento de los hinchas a sus dos ídolos santafesinos Lionel Messi y Ángel Di María, una multitud se reunió frente al Monumento Nacional a la Bandera. La escena se repitió en todas y cada una de las ciudades del país. Las playas marplatenses, las calles de Ushuaia y de Bahía Blanca, el kilómetro cero de Mendoza, los centros de Bariloche, La Plata y Santiago del Estero fueron algunos de los lugares emblemáticos donde los hinchas salieron a festejar y a ilusionarse con ganar la tercera Copa del Mundo de Fútbol.

Miles de personas colmaron los sitios tradicionales de festejos en las principales ciudades al grito de Argentina, Argentina y la canción del grupo La Mosca "Quiero ganar la Tercera", que también se escucha entre los hinchas que fueron a Qatar.

Fuente: Télam

Noticia relacionada