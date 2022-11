Lionel Scaloni llevaría a Enzo Fernández de titular en Argentina-Polonia

Federico Jelic

Especial desde Doha

Qatar 2022

Silencio total y hermético desde el búnker de la Selección Argentina, donde el DT Lionel Scaloni parece relajarse luego del triunfo ante México, pero de todas maneras ya planea el duelo crucial ante Polonia del miércoles, cerrando la fase de grupos de Qatar 2022.

Y con respecto a ese desafío, trascendieron algunos detalles del posible a equipo a emplear. Se descarta que estará desde el arranque Enzo Fernández, uno de los puntos clave en el complemento ante los mexicano, en principio de interior izquierdo, por un Alexis Mac Allister que respondió en el juego pero que fue reemplazado por piernas con más oxígeno.

¿Seguirá Guido Rodríguez de volante central o irá con Leandro Paredes? El ex Boca es pieza basal del proceso de Scaloni pero al DT no le tembló el pulso para cambiarlo y dejarlo entre los sustitutos en el segundo partido. Como también hizo con Lautaro Martínez, para darle espacio a un entusiasmado Julián Álvarez. Martínez es pieza clave en el ataque, junto con Messi concentran más del 80 por ciento de los goles convertidos y él es el máximo anotador, sin embargo lo vio estático Scaloni y no titubeó. De todas maneras sería ratificado ante los polacos.

En defensa, atención con el cordobés Nahuel Molina que podría ir por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. ¿Cristian Romero? El "Cuti" es una opción para marcar a Lewandowski y fortalecer el juego aéreo, pero quedaría relegado ante Lisandro Martínez.

¿Y Messi? Sigue entrenando con tranquilidad, fisioterapia en pos de recuperar su pierna izquierda, aunque de todas maneras va a estar presente. Mañana es la conferencia de Scaloni a las 9.30 y luego la práctica será abierta a la prensa en el predio de la Universidad Nacional de Qatar.

La probable formación sería con Emiliano Martínez; Montiel o Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Enzo Fernández; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi