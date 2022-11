La cordobesa que sigue escribiendo la historia del fútbol femenino

Daniela Diaz es sinónimo de historia en el fútbol femenino. Desde su infancia en barrio Ampliación América está escribiendo páginas memorables de la disciplina. La cordobesa se consagró con River en la Copa Federal Femenina, tras vencer a Belgrano en la final por 2-0; y, de esta manera, se transformó en la primera mujer en salir campeona como técnica en el "Millonario", logro que ya había alcanzado en el 2019 con la institución de barrio Alberdi.

Diaz surgió como futbolista en Racing de Nueva Italia, luego pasó por Belgrano y fue una de las pioneras del primer torneo de fútbol femenino de la Liga Cordobesa en el 2012, donde fue campeona.

Jugó ese año en el histórico torneo de fútbol femenino de la liga cordobesa y al siguiente se fue a Buenos Aires, a jugar a Boca Juniors. Jugó dos años con las "Gladiadoras", donde también salió campeona y jugó la Copa Libertadores.

Posteriormente jugó en la UAI Urquiza, jugó su segunda Copa Libertadores, compartió equipo con las históricas Belén Potassa y Florencia Bonsegundo. Y regresó a Córdoba. Fue a Racing de Nueva Italia; en el 2018 volvió a dar una vuelta olímpica y colgó lo botines.

Y cambió su vida. Y la del fútbol femenino.

“Mi carrera terminó en mayo, me operé y nunca más pude volver, me costaba mucho; y en diciembre, luego de que Racing ganara todo le quedaba jugar la Córdoba Cup, y como yo estaba ahí, me pidieron que diera una mano en la preparación física. Y me empezó a gustar estar del otro lado. En enero me llegó la propuesta oficial de ser PF. Arranqué re bien, motivada, el femenino siempre pechando a pesar de la situación complicada. Un grupo de socios se portó increíble. A mí me gustaba la parte física, pero sentía que tenía algo más para dar, por mi experiencia y me gusta estar a cargo de todo, así que de repente llegó el llamado desde Belgrano, que Coti Guerra había renunciado, les habían hablado de mí, y mucho no lo pensé, me convencieron porque era un club para crecer. La propuesta era ser ayudante de campo del Tano Spallina, pero tuve que asumir rápidamente y ahora estoy disfrutando”, le supo narrar a LA NUEVA MAÑANA en una extensa entrevista en agosto de 2019.

Y desde entonces salió campeona con Belgrano en Liga Cordobesa, Copa Córdoba y Primera C de AFA. Fue la entrenadora que llevó a las "Piratas" a jugar en AFA. Es una leyenda viviente. Llegó a River hace ocho meses, logró que su equipo jugara por primera vez en el Monumental de Núñez y ahora salir campeonas de la Copa Federal. Historia, siempre escribiendo páginas importantes...