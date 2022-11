Cuatro futbolistas cordobeses formarán parte de la Selección argentina en la Copa del Mundo que arrancará en una semana en Qatar: Paulo Dybala, Julián Álvarez, Cristian Romero y Nahuel Molina. En cada rincón de la provincia, donde son oriundos estos futbolistas, se celebra este logro de sus pupilos; entre ellos Embalse, donde surgió el lateral derecho que hoy milita en el Atlético Madrid.

A propósito, Hugo Molina, padre de Nahuel, contó que el jugador ya sabía de su convocatoria desde la semana pasada, pero que no lo podían contar hasta que se oficializara. "Nosotros sabíamos porque Nahuel nos contó, pero obviamente no lo podíamos decir", confesó el ex jugador de Fitz Simon de Embalse y 9 de Julio de Río Tercero, entre otros equipos de la Liga riotercerense.

"Embalse está convulsionado", dijo el padre de Nahuel Molina.

Hugo explicó que el cuerpo técnico de Argentina se había comunicado con su hijo "el sábado pasado". "En su caso el que lo llamó fue Walter Samuel", confesó Molina en dialogo con Canal Doce; donde agregó: "La camiseta de la Selección argentina significa mucho para él".

Sobre la convocatoria, el padre del ex jugador de Boca, Defensa y Justicia, Rosario Central y Udinese expresó: "Estamos con mucho orgullo y con mucha alegría. Se me viene el recuerdo del 2021 cuando lo citaron por primera vez. La verdad que es una felicidad tremenda de todos nosotros".

"Han conformado un gran grupo en la Selección de la mano del gran cuerpo técnico que hay", cerró el papá del lateral de la Selección nacional que sueña como todos los argentinos con levantar la Copa del Mundo.