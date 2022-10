'Nacho' Bezruk: "El cordobés Morales supo aprovechar las oportunidades"

Ignacio Bezruk, con su propio estilo, se ha ganado un lugar dentro de los grandes medios cubriendo desde hace cinco años la campaña de Boca. Estar en el famoso “mundo Boca” no es tarea sencilla, él lo reconoce y lo dice, no sólo para los futbolistas sino para quienes día a día están en la cobertura de uno de los clubes más grandes de Sudamerica. Y, en ese marco, en LA NUEVA MAÑANA dialogamos con el periodista de la señal TNT Sports sobre el presente del club “Xeneize”, que tuvo un año complicado, resurgió con la llegada de Hugo Ibarra y donde los juveniles han sido protagonistas, entre ellos el cordobés Gonzalo “Toro” Morales.

"A mí, el pibe Morales, me sorprendió", confesó Bezruk. Y contó: "Lo había visto en varias oportunidades en Reserva y me encontré con otro jugador cuando llegó a Primera. Un jugador confiado, físico, goleador, que supo aprovechar las oportunidades. Soy sincero, no esperaba este inicio tan fuerte de él. Es un jugador que ha sido una opción muy importante en los segundos tiempos, por ahora".

- ¿Qué diferencias encontraste con el Morales de Reserva a este que está en la Primera de Boca?

- Quizás lo que diga suene contradictorio, pero no. En Reserva tenía movilidad en toda la parte ofensiva, fuerte en lo físico y goleador. Lo que decía que vemos en Primera, pero lo hizo con jugadores de categoría diferente ahora. En Primera los rivales son más fuertes y él lo está haciendo de la misma forma que en Reserva y por eso estoy sorprendido.

- Lo trataste. ¿Cómo es en lo personal?

- Me parece que es un chico de perfil bajo, como gusta en Boca. Los prefieren así, que no se les vuele la cabeza. Estos pibes pasan de tener 5 mil seguidores en Instagram a 100 mil de un día para el otro y eso les suele influenciar, según el entorno, la familia. Pero él lo está sabiendo manejar y en el cuerpo técnico lo han visto a eso.

"Nacho" Bezruk se inició como pasante en el diario Olé desde el 2008 al 2009. Posteriormente pasó a la televisión, en las transmisiones de Fútbol para Todos. Paralelamente, en el 2016, formó parte de Infobae TV en la Copa América Centenario de USA. Actualmente, desde el 2017, trabaja para TNT SPORTS Y CNN Radio cubriendo el día a día de Boca y en las transmisiones de los partidos de la Liga Profesional. Con ese conocimiento de la diaria del "Xeneize", el periodista describió el momento del equipo que hasta hace unas horas lideraba el certamen doméstico.

- ¿Cuál es la virtud de este Boca de Ibarra?

- Sin dudas de la parte de jerarquía individual. Tiene grandes jugadores, que fueron muy importantes para ganar partidos por un tanto. En el cuerpo técnico buscan que sea un equipo fuerte. No sé si consiguió jugar lindo, pero es fuerte y difícil de vencer. Además de ser efectivo, fue eficiente. Dentro de los errores del rival, de lo que cometieron, Boca los supo aprovechar. Un dato, Boca es un equipo muy fuerte en lo defensivo, pero sólo repitió una vez la zaga central; tuvo muchos imponderables, lesiones, suspensiones, convocatorias de selecciones, tuvo ausencias, pero salió adelante y ese resurgir fue un punto fundamental.

- Dentro de ese "resurgir", ¿Qué tan importante fueron los juveniles?

- Fueron fundamental. Un punto a favor para Ibarra, por confiar en ellos, darle la posibilidad en momentos complicados. Los casos de Langoni, Medina, Morales, los chicos en general fueron un plus.

- A propósito, Ibarra parecía una incertidumbre y con los resultados parece que ya no hay tantos signos de pregunta sobre él. ¿Es así?

- Eso es de acuerdo a los resultados. El inicio de Ibarra superó al de Battaglia. Mas efectividad y victoria, y eso tapo las dudas del arranque. Pero todavía tiene mucho por aportar. Hay que tener en cuenta que no tiene mucho tiempo para trabajar al equipo. Él agarró y se le vino la seguidilla de partidos.

Admirador del fútbol que jugaron Henry, Bergkamp y Riquelme.

El primer partido de "Nacho" en una transmisión para Fútbol Para Todos fue el 4 de octubre de 2009. Un día inolvidable para el fútbol argentino, ya que en ese juego Martín Palermo metió el recordado gol de cabeza desde la mitad de la cancha a Vélez. Esa jornada, Boca ganó 3-2, y Bezruk cumplió su sueño; aquel que se le prendió a los once años en la fiesta de 15 de su hermana.

"Siempre supe que lo mío era ser periodista", confiesa; aunque como gran parte de los periodistas que se dedican a la cobertura del fútbol, Bezruk quiso ser futbolista. "Tengo un hermano que jugó profesionalmente, yo estuve a prueba en varios equipo, pero no tenía profesionalismo para el entrenamiento. No lo veía como un trabajo", cuenta el admirador del Arsenal de Arsène Wenger.

- ¿Es tan difícil el "mundo Boca"?

- Es muy intenso. Todo el tiempo puede pasar cualquier cosa. La magnitud que se le da, la caja de resonancia es muy grande. Todo lo que pasa en Boca, no sólo en información, sino cómo rebota, en las redes sociales, a toda hora puede pasar algo. Ya son cinco años que estoy en la cobertura de Boca y cada día me sorprende, y eso está bueno, porque cada día es una dinámica diferente, hace que nunca te aburras. Ningún día en Boca es igual a otro.

- ¿Cómo fue el paso de estar en el Fútbol para Todos nacional a TNT Sports, una señal internacional?

- En TNT estoy desde el 2017, en agosto cumplí cinco años. Desde el arranque estoy. Fue muy importante llegar de una compañía nacional, que se veía en todo el país, a una compañía privada tan fuerte, con mucha llegada. Era un cambio que me seducía. Un mundo diferente. Seguí en las transmisiones, con la mayoría de los productores, seguimos el fútbol argentino cada fin de semana, agregado Boca, que ese fue el plus, un cambio muy grande para mi carrera.