Carlos Auzqui mandó un mensaje: "Lo que más quiero es volver a Talleres"

Carlos Auzqui está jugando desde febrero en el Ferencvaros del fútbol húngaro, donde tiene contrato hasta junio de 2024. "Disfruto estar acá, poder salir a cualquier hora a la calle. Pero seguramente en un tiempo más voy a volver a jugar a la Argentina. Recibo muchos mensajes de los hinchas de Talleres", contó el futbolista que jugó en el club de barrio Jardín desde noviembre del 2020 hasta diciembre del año pasado.



El jugador fue entrevistado por el programa Tercer tiempo, que se emite por radio Pulxo, y se mostró feliz con su presente. "Estar en el banco un partido de Europa League es impagable".

Sin embargo, narró sus ganas de regresar en el futuro al club de barrio Jardín. Aunque previamente contó que no supo qué pasó con su no continuidad en Talleres: "No tengo una respuesta de por qué me fui. Ningún dirigente se comunicó conmigo y volví a River. Del lado de Talleres no sé si hablaron con mi agente, no creo si no me hubiesen dicho".

"Ojalá que el día de mañana Andrés (Fassi) me mande un mensaje, porque lo que más quiero es volver a Talleres", sentenció.