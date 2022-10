"Consenso Bariloche viene instalando relatos racistas anti mapuche"

Soraya Maicoño, teatrista y vocera de la comunidad mapuche, se refirió este martes a la represión de las fuerzas federales en Villa Mascardi, donde siete mujeres fueron detenidas, entre ellas dos en situación de lactancia, y una de las cuales dio a luz en pleno encierro.

Cuatro de las siete mapuches detenidas recibieron la prisión domiciliaria y las otras tres permanecen en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras haber sido trasladadas desde el penal de Ezeiza a la ciudad de Bariloche.

Fueron detenidas durante el operativo de desalojo de la localidad de Villa Mascardi, acusadas de violencia contra las fuerzas de seguridad y de ocasionar un incendio. Dicha acusación se basa en testigos que nunca pudieron confirmar si quieren ocasionaron dichos delitos eran mujeres u hombres.

Radio Nacional Córdoba dialogó con Maicoño acerca de dicha situación, y en ese marco la vocera de la comunidad mapuche denunció que "existe un grupo que se llama Consenso Bariloche que está compuesto por empresarios, por medios hegemónicos, por personas vinculadas al poder jurídico, al poder mediático, hegemónico, político que vienen fogoneando en contra del pueblo mapuche, instalando relatos racistas anti-mapuche". Los vecinos reales que rodean esta zona son los dueños del Llao Lao, el Grupo Benetton, el príncipe de Qatar, la princesa de Holanda y Joe Lewis.

En ese sentido, Maicoño dijo que este grupo está instalando la discurso de que el pueblo mapuche pone en riesgo la soberanía de la Argentina, "y la realidad es que el pueblo mapuche y en particular el lof tiene solo el control territorial de 7 hectáreas contra 900 mil que tiene Benetton, 14 mil que tiene Lewis". "Nos quieren desalojar porque somos una piedra en el zapato de esos empresarios", aseguró.

Además, Maicoño manifestó que a lo largo y a lo ancho de la Argentina no se reconoce la prexistencia de ningún pueblo originario cuando son más de 20, 30. "El lof Lafken Winkul Mapu tiene una particularidad que no tiene ninguna comunidad mapuche. En este territorio es el único donde existe un espacio ceremonial de machi. La machi es una persona que tiene la capacidad de sanar el cuerpo físico y espiritual, de limpiar los espacios, de equilibrar. Por eso también hay tanto ensañamiento con este territorio en particular".

"El estado argentino jamás le tomó la mano al pueblo mapuche. El estado argentino sistemáticamente nos ha despojado de nuestros territorios. Nuestro conflicto no es de hoy, es desde siempre", concluyó la vocera mapuche.