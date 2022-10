El sueño cumplido de Alejandra Server con la camiseta de Belgrano

La historia del Belgrano femenino tiene muchos nombres pilares en su proceso de tantos años que se coronó en los últimos días con el ascenso a la Primera división de AFA, y, entre ellos, está el de la marcadora central Alejandra Server.

La defensora de 29 años está en el club desde el 2011, desde antes de que se jugara el primer torneo oficial de fútbol femenino de la Liga Cordobesa. Desde aquellos tiempos donde todo estaba por escribirse, Server ya ponía su granito de arena para la construcción de este fenómeno que hoy es suceso nacional.

Estuvo presente en cada acontecimiento histórico de las "Piratas", como aquel 17 de marzo de 2012, cuando jugaron el primer partido oficial. Y, a propósito, lo recuerda: "Me acuerdo que fue ante Barrio Parque, que ganamos 19-0 y se notó mucho la diferencia, de que veníamos trabajando desde hacía un tiempo. A mi me tocó arrancar a mediados del 2011, justo un año antes de que arrancara la Liga Cordobesa y me acuerdo que fue en la cancha de Las Palmas".

"Yo era muy chica y no dimensionaba el hecho de que arrancábamos una liga. Antes habíamos jugados unos amistosos, se entrenaba sí, pero se competía poco. Competir todos los fines de semana era algo lindo", rememora la defensora sobre aquellos inicios.

Server, que en el 2017 supo estar convocada a la Selección nacional jugando con Florencia Bonsegundo, Vanina Correa, Mariana Larroquette, Aldana Cometti, entre otras, destaca aquellos comienzos, el apoyo que recibían, que no es el que se aprecia hoy con multitudes llenando el Gigante de Alberdi. "Me acuerdo el apoyo de mis papás. Hubo un momento que me agarró una crisis y quise volver a jugar al handball y mis viejos siempre me apoyaron y me hicieron abrir los ojos, de que yo siempre había querido jugar al fútbol, que estaba en un club muy lindo y que tenía que aprovecharlo. Lo seguí y pude transcurrir todos estos años, jugué todas las Ligas cordobesas", resalta.

La defensora, además de haber disputado todos los torneos de la liga local, también, aunque con pocos minutos, jugó en los dos campeonatos que las Celestes jugaron en AFA, tanto en el 2021 en Primera C como en el 2022 jugando en la Primera B. Siempre siendo importante como referente e incluso, marcando goles.

- Si tuvieras que elegir un momento de estos 11 años del fútbol femenino de Belgrano. ¿Cuál elegirías y por qué?

- No puedo elegir uno sólo. Hubo muchos momentos. Momentos lindos que me quedaron en el recuerdo. Hay una final que ganamos en la cancha de la Liga Cordobesa ante Talleres, creo que en el 2015 o 2016. Después el campeonato que ganamos en Alberdi ante Barrio Parque; esa fue una sorpresa muy linda donde pudimos tener nuestra camiseta con nuestro nombre, con público. Fue un momento muy hermoso. Otro momento es la final de la Copa Córdoba ante Talleres en la cancha de Medea. Ahí fue que por primera vez vi gente haciendo cola para entrar a la cancha para vernos, y quedé alucinada, se empezó a ver más llena la tribuna Y bueno, los últimos dos asensos, eso si que son momentos lindo y que quedarán en el recuerdo.

Y jugó el histórico partido donde Belgrano logró el ascenso a Primera división de AFA ante más de 28 mil personas, cifra récord del fútbol femenino argentino. "Entrar ese sábado fue una sorpresa muy linda. Cuando vi la citación el viernes, había jugadoras que no lo esperábamos. Se dio la posibilidad de entrar y fue muy hermoso. Desde el banco incluso se disfrutaba mucho, ver toda esa gente que nos había ido a ver fue increíble".

Alejandra Server, una histórica de las "Piratas", que el fin de semana pasado formó parte, también, del plantel que disputó en Catamarca del Cuadrangular Regional de la Copa Federal y que logró el acceso a la Fase final.