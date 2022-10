Rubén Capria: "Yo creo que estamos para pelear y salir campeones"

"Yo creo que estamos para pelear y salir campeones, el tema es que no depende solamente de nosotros. Es una obviedad decir que queremos salir campeones, pero lo hemos fundamentado con funcionamiento", afirmó el mánager de Racing Club, Ruben Capria, tras el triunfo ante Atlético Tucumán que lo deja en posición expectante en la Liga Profesional.

En declaraciones al canal TNT Sports, el "Mago" afirmó: "Uno siempre quiere más, creo que merecemos consagrar este proceso, pero bueno es fútbol. Hicimos méritos futbolísticos para estar ahí arriba, me gustó la personalidad del equipo".



Además, sostuvo: "No siempre el campeón es el mejor, por supuesto que para salir campeón tenés que hacer méritos, a veces hay equipos que funcionan bien y no se consagran".