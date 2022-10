Salen a la luz los abusos sistemáticos en el fútbol femenino de Estados Unidos

Una investigación independiente reveló abusos sistemáticos y mala conducta en el fútbol femenino profesional de Estados Unidos. El informe, dirigido por la antigua secretaria de Justicia en funciones Sally Q. Yates y publicado este lunes, se basa en más de 200 entrevistas y revela que la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), dependiente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer), no proporcionó un entorno seguro a las jugadoras.

"Nuestra investigación reveló una liga (NWSL) en la que el abuso y la mala conducta —abuso verbal y emocional y la conducta sexual inapropiada— se habían vuelto sistémicos, abarcando múltiples equipos entrenadores y víctimas", dice el informe.

"El abuso en la NWSL está arraigado en una estructura más profunda en el fútbol femenino, comenzando en las ligas juveniles, que normaliza el abuso verbal de los entrenadores y difumina los límites entre entrenadores y jugadoras".

La NWSL dijo este lunes que revisaría los hallazgos.

En un comunicado, la liga dijo en una parte: "Reconocemos la ansiedad y la tensión mental que estas investigaciones pendientes han causado y el trauma que muchas —incluyendo las jugadoras y personal— están teniendo que revivir".



"Los hallazgos de esta investigación son desgarradores y profundamente preocupantes", dijo la presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone. "El abuso descrito es inexcusable y no tiene lugar en ningún campo de juego, en ninguna instalación de entrenamiento o lugar de trabajo. Como órgano rector nacional de nuestro deporte, U.S. Soccer se compromete plenamente a hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que todas las jugadoras —en todos los niveles— tengan un lugar seguro y respetuoso para aprender, crecer y competir".

