El cineasta y músico Emir Kusturica encendió la Feria del Libro Córdoba

Con la presentación que el realizador y músico serbio Emir Kusturica ofreció junto a su agrupación The No Smoking Band, finalizó este jueves a la noche la jornada de apertura de la 36ta. edición de la Feria del Libro de Córdoba, tras un día en que el público copó los espacios donde están montados los stands y participó de las primeras actividades de las que hasta el 10 de octubre tomarán parte escritores como Claudia Piñeiro, Florencia Freijó, Guillermo Martínez, Pedro Saborido y Hernán Brienza, entre otros.

El show del realizador y músico serbio Kusturica despertó gran emoción a los presentes, muchos seguidores del artista, aunque otros se sorprendieron ante la propuesta y rápidamente se acoplaron a bailar y disfrutar de la noche.

El director de "Underground" y "Tiempo de gitanos" salió a escena con una remera con la figura de Sonia Torres, la referente cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo, que portaba la leyenda “Pensando en vos siempre”, en referencia al nieto apropiado por la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.

Kusturica utilizó en el show un violín fabricado en Córdoba con latas recicladas y los acordes fueron implacables. El artista cantó en el marco de su gira de despedida y en las primeras interacciones con el público habló en inglés y también en un improvisado castellano.

“This is the beginning of the end” (Este es el principio del final), deslizó el artista en sus primeros contactos con la gente, y contó que ya lleva "22 años en la música”.

Un desfile de gente

Mucho antes de la presentación del músico y cineasta, el ir y venir de los visitantes a la feria, emplazada en la Súper Manzana de la Intendencia, fue constante y moderado durante gran parte del día, aunque con la puesta del sol, tras una tarde templada, el movimiento fue incesante, y antes de los primeros acordes de Kusturica el tránsito por las carpas se volvió incesante.

Así se fue completando la jornada, con público de amplio rango etario que fue haciendo un primer sondeo de la gran cantidad de libros que ofrecen los más de 300 stands que se emplazan en los distintos puntos del evento, que finalizará el lunes 10 de octubre.

Además de la Súper Manzana de la Intendencia, la feria tuvo también gran concurrencia en puntos como el Cabildo y la Plaza Italia.

En la programación se hizo hincapié en la inclusión y la accesibilidad, con el sector de experiencias inclusivas (ubicado en Plaza Italia), primer espacio inclusivo en la historia de Feria del Libro cordobesa que estará desdoblado en una zona de descanso, una cabina sensorial para comprender a quienes viven con autismo y una biblioteca para discapacidad visual.

En el paso por la exposición de libros, se destaca el stand de China, donde la encargada Rocío Ferro, dijo a Télam que a la gente “le llama la atención, pregunta, pide ver los libros, y no solo les interesa el idioma, sino que buscan saber sobre la cultura del país”.

“También los atrae mucho la medicina china y los horóscopos”, referenció Ferro, quien además contó que cada vez más personas jóvenes tienen interés de aprender el idioma, y que tuvieron una gran cantidad de visitas en su espacio durante la primera jornada.

Una propuesta diferente es la que presenta Tinta Libre Editoriales, la que según contó el encargado Juan Cruz Luque “se destaca por trabajar con autores independientes donde se autofinancian ellos todo lo que es las propuestas que presentan, y en la editorial se editan y publican: generalmente son autores locales, pero se suman de todo el país”.

Además, contó que estuvo “bastante bien” el primer día, en referencia a las ventas, y consideró que “si bien el eje central es el libro, hay también muy buenas propuestas musicales”.

“Lo que buscan más es lo que es novela, se interesan mucho también por superación, autoayuda, coaching, muchos buscan eso, o poesía”, completó.

La Feria del Libro de Córdoba cuenta con la curaduría de Elena Pérez, José Heinz y Sergio Suppo, en tanto que se destaca la presencia de autores locales, nacionales e internacionales.

Una de las claves de esta edición está en la propuesta de una Feria “experiencia”, una invitación a disfrutar de la cultura desde la literatura y más allá del libro-objeto y apostando a la mixtura con otros lenguajes como la música, las artes escénicas y las nuevas tecnologías a través de intervenciones, performances, proyecciones, charlas, talleres.

Bajo el lema "La Ciudad, todas las ciudades", el evento se proyecta como una experiencia para todos los públicos, con programación literaria, artística y gastronómica. En consonancia con la consigna, China es el país invitado y Santa Fe, la ciudad invitada.

El género y la diversidad también tendrán destacado lugar en la agenda del evento, al igual que una nutrida agenda de temáticas vinculadas con los Derechos Humanos, que contará con participación de organizaciones como HIJOS, que participarán de la presentación de los libros "Historias de Abuelas" y "La historia de Abuelas".

Habrá también espacios de Tecnología y Nuevos Lenguajes; Fútbol y Deportes; Homenajes y Premios; Artes y Recitales Populares.

Este viernes continuará el evento con toda la propuesta literaria y artística, y la música en el escenario principal del Paseo Sobremonte estará a cargo de La Bomba de Tiempo.

Fuente: Télam

