Conflicto entre el capital y el trabajo en la huelga de neumáticos

TENSIÓN POR LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

En términos generales, la economía se recupera, pero en contrapartida de esta variable positiva, la inflación vuela. El resultado de esta ecuación no es otro que una escalada del conflicto social. Así como se tensa la cuerda entre sindicatos y empresas en las instancias paritarias, también es de esperar intensificación en el reclamo de las organizaciones sociales que representan a los sectores más postergados e informales de la economía. Este contexto desafía a uno de los activos que se presupone tienen los gobiernos peronistas como rasgo diferencial: ser el único dispositivo político garante del orden.

Aquel presupuesto genera incomodidad en algunos miembros de la alianza gobernante que desean ser relacionados con la distribución del ingreso más que con el equilibrio fiscal y orden social. La vieja disputa entre distribuir para crecer y ordenar la economía para hacer sustentable el crecimiento está muy presente en los despachos de la Casa Rosada. Lo cierto es que el primer semestre del año dejó un nivel de actividad al alza con un PBI expandiéndose luego de la recuperación del año pasado de 10,3%. En efecto, de no ocurrir ninguna catástrofe, la economía sumará dos años consecutivos con signo positivo, algo que no ocurre desde hace una década.

Massa: Si no se resuelve el conflicto vamos a habilitar a las empresas fabricantes como importadores habilitados, la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices.

Buenos índices de generación de empleo, con menos pobreza

La salida de una crisis profunda que acumuló contracciones económicas desde el 2018 hasta el 2020 se evidencia en algunas variables. Por caso, el empleo es una de ellas, en donde reportes oficiales evidencian que los puestos de trabajo del sector privado llevan un año y medio de expansión ininterrumpida. Asimismo, tanto pobreza como consumo en supermercados cerraron la primera mitad del año con un balance auspicioso en comparación al año pasado. Además, no pocas empresas aumentaron su capacidad exportadora de la mano de un tipo de cambio real alto que favorece a la competitividad.

Sin embargo, dejando atrás la primera mitad del año, el panorama es más nebuloso para lo que viene. En julio el nivel de actividad desaceleró su rumbo alcista mostrando un amesetamiento. De hecho, dado al nivel de actividad de la primera parte, para que se cumplan las proyecciones oficiales de crecimiento, la economía debe entrar en una fase de estancamiento y hasta contracción. Hay cierto consenso dentro de las consultoras económicas que la actividad se contraería en torno al 1,5%.

En la Argentina se da un fenómeno sui generis: la economía puede funcionar con subas de precios impensadas para otras economías; no solo puede haber consumo al alza con 100% de inflación, sino que hasta puede convivir una suba generalizada de los precios con una baja de la pobreza. Esa disociación entre precios y pobreza es posible por la paritaria.

La huelga del neumático amenaza con generar efecto contagio en otros sectores

La huelga del sindicato de neumáticos se da en este contexto, en donde los trabajadores advierten que los balances de las principales empresas del sector reflejan un aumento en las ganancias. Se están exportando más cubiertas y los salarios medidos en dólares están en un nivel históricamente bajo, en efecto desde el sindicato argumentan que están dadas las condiciones para que las empresas expandan la masa salarial. Mientras que las empresas del sector arguyen que de hacer efectivo el reclamo sobre el incremento del pago de las horas extras, la pérdida de la productividad terminaría repercutiendo en la actividad.

Al ser consultado por La Nueva Mañana, referentes tanto del campo sindical como empresario coinciden en el daño tanto a la producción como al trabajo que genera la situación. Desde la cadena de valor automotriz, empresarios y sindicalistas sostienen (en off the record) que desde la experiencia de haber “llevado adelante un montón de discusiones salariales, es complicado entender que en 35 audiencias no puedan ponerse de acuerdo o encontrar una salida al conflicto”. Las fuentes consultadas disienten respecto a la causa del desacuerdo, mientras uno aduce una actitud política de parte de la cámara empresaria hacia el reclamo del sindicato, para disciplinarlo; el otro sostiene que la escalada del conflicto obedece a las terminales políticas a las que responde el sindicato, la dirigencia trotskista.

El complejo automotriz y la maquinaria agrícola dependen de las cubiertas para no frenar su productividad

Lo cierto es que la escalada del conflicto sembró preocupación en diferentes sectores que requieren de ese insumo. Toda la cadena de valor tanto de la maquinaria agrícola y el complejo automotriz dependen de las cubiertas para poder funcionar con normalidad. En declaraciones de Sergio Massa, ministro de Economía, la escalada del conflicto puso en riesgo “145 mil puestos de trabajo”, generando una pérdida de casi “40 mil millones de dólares por día”. El ministro de Economía culpabilizó al sindicato por la escasez de cubiertas y lo calificó de “inflexible”. En una reunión con la cámara empresaria propuso la apertura importadora en caso de no haber acuerdo para “garantizar el funcionamiento normal del sector automotriz y autopartista”. Un mensaje extensivo a todos los sindicatos por igual.

La situación del neumático motoriza discusiones tanto al interior de la alianza gobernante como de la CGT. Estos últimos analizan el costo político de tener reclamos paritarios moderados que terminan al filo de la suba de precios o, incluso, abajo, frente a una representación sindical más combativa. Por su parte, dentro del oficialismo se discute, nuevamente, si la suba salarial debiera dictarla por decreto el Gobierno. Una fórmula que implementó ni bien asumió y permitió una recuperación parcial del poder de compra del sueldo.

Con una inflación que cerrará el año en torno a 95%, siempre y cuando el último cuarto del año baje, la recuperación del salario es central para la performance económica en el último tramo del año. En este sentido, en la Argentina se da un fenómeno sui generis; la economía puede funcionar con subas de precios impensadas para otras economías. No solo puede haber consumo al alza con 100% de inflación, sino que hasta puede convivir una suba generalizada de los precios con una baja de la pobreza. Esa disociación entre precios y pobreza es posible por la paritaria. Naturalmente, su efecto dinamizador económico se debilita conforme se reduce el empleo registrado de la mano de las diferentes máscaras que adopta la informalidad laboral.

