“El sistema de donación de sangre es frágil: aún tenemos pocos voluntarios”

La donación de sangre yace en la urgencia por vivir. La sangre es un recurso y una necesidad, que no se compra ni se vende y se obtiene de personas solidarias que deciden donar. Se puede donar sangre durante todo el año en los distintos bancos o servicios de hemoterapia de centros de salud públicos y privados. Es importante destacar la importancia de la donación habitual y voluntaria que permite aliviar y salvar vidas.

En Córdoba capital se puede acudir al Banco de Sangre ubicado en el ex Hospital San Roque, el Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba y el Homocentro Municipal.

Actualmente, la donación en su mayoría es por reposición o familiar pero se intenta cambiar eso por la voluntaria. En diálogo con La Nueva Mañana, Natalio González, jefe del Banco de Sangre de UNC, explicó que “la donación en Argentina está a cargo de los familiares, porque cuando un conocido necesita sangre se ponen las alertas, recién ahí. Desde los bancos de sangre encabezamos un proyecto desde hace muchos años para promover la donación de sangre, altruista y repetitiva”.

El donante voluntario y repetitivo hace que el sistema se mantenga de pie. Esa sangre viene de un donante que tiene un historial y así es como el sistema se fortalece todo el año para todos los hospitales.

Existen fechas específicas en las que la donación es aún más demandada. Corresponden a los períodos de vacaciones como julio, enero y febrero. “Estos meses son claves para informar a la población. Son los meses donde uno más necesita el apoyo de nuestros donantes. En estos períodos les solicitamos a nuestros donantes venir a donar”, explicó González.

Durante la pandemia bajó la donación. El Banco de Sangre de UNC registró una baja del 42% de 2019 a 2020. Asimismo, también por protocolos sanitarios, las intervenciones y las operaciones en hospitales también se vieron limitadas. En números oficiales, en 2019 se contabilizó un total de 9116 donantes, en 2020, 5288 y en 2021, 6316. Desde el banco nos informaron que este año notan un aumento en la cantidad de donantes lo que podría mostrar mejores resultados a fin de año.

El doctor Luis Agote fue el primer profesional en el mundo que realizó transfusiones de sangre indirectas sin que la sangre se coagulara. Es por este evento que cada 9 de noviembre se conmemora el día de la donación de sangre en Argentina. Este hecho permitió un cambio en el estilo de vida de muchas personas y un avance en la medicina mundial.

En nuestro país el 45% de las donaciones son voluntarias. Actualmente en el Banco de la Universidad el 85% son donantes voluntarios y repetitivos. En cuanto a rango etario, principalmente los donantes son mujeres y hombres de 18 a 30 años en el Banco de UNC.

Comparando con el año 2020 el porcentaje se elevó un 20%. El número físico mostró una baja, pero aumentó la calidad de donantes que son repetitivos. Desde la Universidad llevan a cabo campañas y colectas para acercar donantes. “Siempre falta, estamos corriendo por detrás. A nosotros nos sirve que la sociedad sepa que es un proceso fácil, seguro, útil y que puede ayudar a mucha gente”, expresó el jefe del Banco.

La sangre es utilizada por hospitales tanto públicos como privados. “Hoy tenemos 7 instituciones distintas. Brindamos sangre a toda la provincia, a quien lo necesite”, agregó.

El proceso de donación es seguro ya que el material es de único uso. La mayoría de las personas cumple con los requisitos necesarios para la donación, tener entre 16 y 65 años, contar con buen estado de salud.

La difusión comunitaria

La importancia de la donación de sangre generalmente va de boca en boca y se encuentra en la misma comunidad.

Micaela tiene 29 años y es donante voluntaria repetitiva del Banco de Sangre de la UNC. La primera vez que donó fue de urgencia porque la madre de su amiga iba a recibir una operación compleja. “Ese día me informaron que existía un seguro de sangre, que me cubría a mí y a mis parientes directos, por cualquier eventualidad. Pero también me dijeron que esa extracción la usaban para hacer medicamentos o transfusiones, eso me pareció muy bueno, que además que me cubre a mí, también estoy ayudando a terceros”.

El banco de Sangre de la Universidad brinda un seguro de sangre que garantiza sangre a la demanda de ellos mismos o sus familiares.

Cuando le preguntamos qué le diría a aquellas personas que nunca donaron sangre, respondió: “Le diría primero que no duele, que solo dura 15 minutos. Pero también, que con una donación se puede ayudar hasta 3 personas, muchos de ellos son niños y niñas que necesitan de transfusiones o medicamentos, para continuar con su vida. La donación de sangre o de órganos no es algo que se converse mucho, ni en la escuela ni en la familia, pero es importante entender que nadie se salva solo, hay que ser consciente de eso”.

Candela tiene 27 años y la semana pasada le llegó un pedido de donantes para un conocido suyo. Ante la noticia de que ya no era necesario donar para este paciente, decidió ser donante voluntaria de igual manera. Describió su experiencia como positiva y dijo que le sirvió para sacarse el miedo. Además la buena atención en el lugar hizo que le den ganas de volver y recomendar a sus amigos.

“A las personas que nunca donaron les diría que se animen a acercarse, que lleva realmente muy poco tiempo, no más de 30 minutos en total. Las personas que atienden son muy amables, se toman el tiempo de explicar todo, sacar las dudas y también de preguntarte todo el tiempo si estás bien y necesitas algo”, relató Candela.

Los bancos de sangre en Córdoba capital:

Banco de Sangre - Instituto de Hematología y Hemoterapia

Fundación Central Banco de Sangre

Banco de Sangre Municipal

