Caputo abrió una cuenta secreta en Suiza y después la blanqueó con Macri

El empresario Nicolás Caputo, amigo y socio del ex presidente Mauricio Macri, abrió en el 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore, para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el ex mandatario.

Así surge de documentos inéditos del segundo capítulo de la filtración Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae (*), según publicaron este miércoles dos de esos tres medios periodísticos en sus portales.

Caputo, quien en el 2017 había sido designado por el Gobierno de Macri como cónsul honorario de Singapur, aparece en la filtración relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (declarada desde el inicio), un fideicomiso (trust, en inglés) en Islas Caimán y una segunda sociedad en ese mismo paraíso fiscal del Caribe, indicó elDiarioAR.

A través de estas dos últimas controla una cuenta bancaria en Suiza que se abrió en 2015 y blanqueó recién en 2016, confiaron allegados del empresario ante consultas del equipo argentino de ICIJ. The Newman Trust y Newman Ltd (el nombre de las cuentas) fueron bautizadas en honor al Instituto Cardenal Newman, donde el empresario forjó su amistad con el ex presidente.

Según apuntaron elDiarioAR y La Nación, a partir de las revelaciones de la filtración se hicieron consultas al entorno del empresario, que facilitó sus declaraciones juradas ante la AFIP.

Nicolás Caputo, el amigo

"Caputo, a quien Macri definió como `su hermano de la vida`, forjó una amistad estrecha con el líder opositor desde el colegio y es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente", consignó la nota de elDiarioAR.

Fue el responsable de pagar el rescate de su secuestro en 1991, su padrino de bodas y el recaudador de la campaña presidencial de 2015. En 2020, Caputo y su familia ocuparon el puesto 34 entre los más ricos de Argentina, con una fortuna total de u$s 340 millones, según el ranking de la revista Forbes.

El empresario es dueño de Mirgor, una empresa fabricante de electrónica que fundó décadas atrás junto a Macri, de acuerdo con lo publicado por el portal periodístico.

También fue accionista del 20% de la empresa constructora familiar, Caputo SAIC, y controló el 50% de SES SA (empresa de mantenimiento proveedora de la Ciudad de Buenos Aires), además de Central Puerto (energía), entre otras compañías.

Caputo fue mencionado en el descargo público realizado días atrás por la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando el Tribunal Oral Federal 2 le negó el derecho a ampliar su declaración indagatoria en el juicio Vialidad.

A través de la plataforma YouTube, la ex presidenta mostró conversaciones entre el ex secretario de Obras Públicas, José López, y Caputo, que daban cuenta del vínculo entre ambos y gestiones compartidas.

(*) El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Fuente: Télam