Bochi: "No podemos volver el tiempo atrás, tenemos que mirar hacia adelante"

El mediocampista central de Instituto se mostró optimista de cara al futuro del equipo y aseguró: "No nos podemos quedar en lamentos".

"Siempre hacemos autocrítica, tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal. Era importante ganar de manera urgente", afirmó el mediocampista central de Instituto, Roberto Bochi, sobre el triunfo de la fecha pasada y ya pensando en lo que se viene.

En ese marco, el volante indicó: "Muchas veces el fútbol es dinámico y hay cosas que no tienen explicación. Hoy nos duele que se nos hayan ido muchos puntos, pero no podemos volver el tiempo atrás y tenemos que mirar hacia adelante. No nos podemos quedar en lamentos".

La "Gloria" recibirá mañana sábado a Gimnasia de Jujuy en el Monumental por la fecha 33 de la Primera Nacional.

En declaraciones al programa La Mesa del fútbol, que se emite por radio Pulxo, el futbolista albirrojo analizó: "Sabemos que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos para finalizar lo más arriba posible. Si es segundos, mucho mejor".

Además resaltó: "No va a ser un mano a mano con San Martín de Tucumán. All Boys y Gimnasia de Mendoza también van a estar en la pelea por el segundo puesto".

"Muchos equipos que nos plantean partidos cerrados son más complicados. Creemos que el partido del sábado puede ser abierto", cerró.