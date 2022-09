Los Pumas sufrieron una categórica derrota frente a los All Blacks

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, sufrió en la madrugada de este sábado una categórica derrota ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda por 53 a 3, en un partido jugado en la ciudad neocelandesa de Hamilton y válido por la cuarta fecha del Rugby Championship, torneo que se completa con Australia y Sudáfrica.

El encuentro se jugó en el Waikato Stadium. El parcial del primer tiempo fue de 24 a 3 en favor de los oceánicos.

En un partido claramente favorable a los All Blacks, como lo indicó el score final con 50 puntos de diferencia, Los Pumas fue poco y nada lo que pudieron hacer en un marcado monologo de los tricampeones del mundo y un retroceso luego del "batacazo" argentino del sábado pasado con el histórico triunfo por 25 a 18.

Luego de la cuarta fecha, en la que Australia cayó de local en Sydney, frente a los campeones del mundo, Sudáfrica, por 24-8, los All Blacks quedaron como líderes en un torneo muy disputado: Nueva Zelanda 10 puntos; Argentina, Australia y Sudáfrica, 9.

De esta manera, Los Pumas, que disputarán a continuación la serie de dos encuentros frente a Sudáfrica, mantienen intactas las posibilidades de consagrarse por primera vez campeones del prestigioso certamen.

En las últimas dos fechas del torneo, Los Pumas contra Sudáfrica el 17 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield y una semana después en la ciudad de Durban.

Detalles del partido

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei'aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Ingresaron: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali'i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador Michael Cheika.

Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta, Lucio Cinti.

Tantos en el primer tiempo. 2' penal Mo'unga (NZ), 10' try de Groot convertido por Mo'unga (NZ), 18' try Clarke convertido Mo'unga (NZ), 33' penal Boffelli (A), 37 'try Ioane convertido por Mo unga (NZ). Resultado parcial. Nueva Zelada; 24-Argentina 3

Amonestado en el primer tiempo: 35' Tomás Lavanini (A)

Tantos en el segundo tiempo: 6`penal Mo'unga (NZ), 21 ' try J. Barrett convertido por Mo'unga (NZ), 27' try Savea (NZ), 34' try Retallick convertido por J Barrett (NZ) y 41 try B. Barrett convertido por J Barret (NZ). Resultado final: Nueva Zelanda 53 -Argentina 3

Amonestado en el segundo tiempo: 16' Newell (NZ).

Arbitro: Nick Berry (Australia).

Asistentes: Nika Amashukeli (Geoegia) y Jorday Way (Australia).

Estadio: Waikato Stadium (Hamilton).

