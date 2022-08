El camino de superación de Maxi Tosco

Allá por el 2014 estuve con Maximiliano Tosco. Él estaba en una clínica de rehabilitación. Lo que más recuerdo es su mirada. Estaba sentado, no podía hablar, pero dialogaba con su mirada con cada uno de los amigos que lo habían ido a visitar. En un momento movió un dedo para saludar y fue como un triunfo.

Agosto de 2022, han pasado tantas cosas. Ha luchado tanto. Me manda un mensaje de texto: “Hola, soy Maxi Tosco”. Lo escribió él. Pero no solo escribe mensajes, tiene una cuenta de Instagram donde narra historias futboleras. Y eso no es nada: ¡Habla! Dice, y dice tantas cosas. Y, las buenas nuevas continúan: se para.

Todo eso parecía utópico en aquel abril de hace ocho años atrás; pero su familia, entorno y, fundamentalmente, él, jamás se dieron por vencidos.

Su historia

En abril de 2013 Maximiliano Tosco trotaba junto a sus compañeros del Náutico de Villa Rumipal. Estaba por iniciar un partido de fútbol ante Biblioteca La Cruz por la Liga Riotercerense. De repente, cayó desmayado. Su vida cambió para siempre.

“Es una resaca”, le dijeron en el primer nosocomio al que lo llevaron. Sin embargo, no era normal que desde las 16 hasta las 22.30 había vomitado 15 veces. Antes de que dejaran ese hospital de Santa Rosa, un médico pidió que se lo dejaran ver. Lo zamarreó y lo despertó. Cuando abrió los ojos, le hizo una prueba y Maxi no reaccionó. “Tienen que llevarlo ya a Río Tercero para descartar un derrame cerebral”. Nadie lo imaginaba. En el sanatorio de Río Tercero le hicieron una tomografía y se confirmó lo no deseado.

Lo tenían que llevar de urgencia a Córdoba, pero “no había cama”. Lo llevaron a Bell Ville, pero “no tenían los materiales para asistirlo”.

“Debe llevarlo a Córdoba, pero le tengo que decir, señora, no sabemos si llegará vivo a Córdoba”, le dijeron a Estrella, mamá de Maxi. Urgente a Córdoba. Ingresó a terapia intensiva, le hicieron estudios y luego una embolización para secar la malformación que tenía en el cerebelo. Se había descubierto que Maxi tenía una malformación congénita que estaba en silencio y apareció aquella tarde del 28 de abril.

Parecía que la odisea terminaba, porque él despertó bien. Sin embargo, había que esperar la intervención más grande. Y ahí hubo consecuencias. El “manoseo” le afectó; pero, quizás, contaron, la neumonía que le agarró en terapia intensiva tras la operación le jugó una mala pasada: le provocó dos paros cardiorrespiratorios, que dejaron secuelas, y al tener muertos algunos tejidos, perdió motricidad.

Además, en esa terapia sufrió todas las infecciones intrahospitalarias imaginables.

Se sobrepuso por el amor que recibió y por el amor que dio. Maxi fue muy apoyado por sus amigos en estos nueve años. “Lo vamos a ayudar a salir adelante”, sentenció en aquellos días Pablo Rébola, su mejor amigo, que en estos días le escribe a este cronista: “Te vas a sorprender con las cosas que tiene para contar Maxi”.

Su presente

“Ya estoy hablando”, exclama desde Río Tercero en diálogo con La Nueva Mañana; y agrega: “Me ayudó mucho mi fonoaudióloga Ana Lía Farbman; y me estoy parando todos los días porque hace poquito me hicieron una operación y el doctor Román Bertolotti me dijo que era necesario hacer descarga de peso al pie. En terapia con mi kinesiólogo Martín Tello estoy dando unos pasos con el andador, ayudado claro”.

¿Qué significa para vos todo este progreso?

- Significa mucho, ya que puedo comunicarme con mis seres queridos y no me hace falta un tercero. Yo pasé de tener un lenguaje alternativo con señas a casi hablar normal. Ahora te puedo contar una anécdota que me puso muy contento cuando pude hablar con mi sobrina Antonia (tiene 5 años) y ella me entendió y no me hizo falta un tercero en la comunicación. Ahora me puedo quedar sentado solo y ya no necesito un soporte en la espalda. Puedo manejar la computadora y hablar con mis seres queridos por whatsapp, los que me ayudaron avanzar en esta área son las enseñanzas en la Fundación EDUCO de Río Tercero, gracias a Patricia Bernasconi, a Paula Gallo y Fátima Reyneri. Ah, y también tengo un Instagram @timbosligario3, donde subo toda información de la Liga Local de Río Tercero de Fútbol.

¿Hacés, además, alguna otra actividad?

- Estoy terminando el secundario con la ayuda de mi psicopedagoga, pese a mis adversidades de visión después de mi ACV al no tener una computadora con pantalla grande, mi psicopedagoga Lorena Pereyra me tiene que adaptar mis exámenes en afiche para que yo pueda leer y me rehabilito todos los días con profesionales y por mi cuenta. Tengo terapia ocupacional con Josefina Copello, kinesiolgia con Martín Tello y Sandra Yañez, fonoaudióloga con Ana Lía Farbman, mi psicóloga Vanesa Carranza, hidroterapia con Martín Tello, Educo con Patricia Bernasconi y Fátima Reyneri, estimulación visual con Evangelina Sosa. También tengo momentos de distracción con mis amigos que siempre están para acompañarme. Y, también sigo ligado al club de mis amores: Independiente de Río Tercero.

¿Cuál fue el momento más difícil de estos años?

- Sin duda mi separación y el posquirúrgico de mi operación en el pie izquierdo para corregir la postura del pie que fue muy molesto.

¿Y qué es lo que más rescatás de todo este tiempo?

- Rescato el poder agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándome y animándome en este camino de superación, ayudándome a afrontar las adversidades. Es difícil nombrar una por una porque fueron muchos los que estuvieron a mi lado. Además, rescato que puedo pasar más tiempo con mis sobrinas y que adquirí mucha más autonomía gracias a la ayuda de mis profesionales tanto en lo físico como en lo psicológico.

