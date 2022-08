Aguerre o Guido Herrera, la duda de Caixinha en el arco de Talleres

En Talleres ahora la disyuntiva es en el arco, donde otra vez dirimen por un lugar dos nombres: Alan Aguerre o Guido Herrera. Por eso en la previa al duelo del sábado a las 18 ante Racing Club en el Kempes por la Liga Profesional, el habitual titular es Herrera, no obstante, el buen rendimiento de Aguerre ante Platense motiva a que el DT Pedro Caixinha tenga otra vez el poder de la decisión de determinar quien seguirá estando desde el inicio.

El ex Newells mostró presencia ante Platense y no solo que fue figura sino que contuvo un penal. Ante Chaco For Ever por Copa Argentina también tuvo una gran actuación, con tres penales atajados, aunque ante Atlético Tucumán (completando los únicos tres partidos que jugó en barrio Jardín) no tuvo el mismo rendimiento.

De todas maneras para Caixinha es fija que pueda estar ante Racing. Es que Guido Herrera no mostró la seguridad ante Patronato de Paraná y ya no existe la doble competencia por la Copa Libertadores, por eso se presume que seguirá Aguerre, aunque no está confirmado.

¿Alan Aguerre seguirá de titular en #Talleres o regresará Guido Herrera, ante #Racingclub? pic.twitter.com/JjKR35ypjS — Federico Jelic (@fedejelic) August 23, 2022

Vale aclarar que Herrera ya tuvo que vivir una situación similar cuando llegó Marcos Díaz. En aquella oportunidad, el DT Alexander Medina propuso un enroque partido por partido, es decir, uno cada uno. Muchas veces coincidía con Díaz en Copa Argentina y también en Copa Sudamericana, lo que para muchos significó que fuera considerado el principal. Todo coincidió con el retorno de Herrera de Turquía, en un paso en falso en su carrera. De todas maneras aún no se pronunció Caixinha quien atajará ante Racing. ¿Volverá Guido o ratificará a Aguerre?