Neonatal: legisladores alertan sobre "intromisión política" en la causa

Este martes en un comunicado el bloque de legisladores de Encuentro Vecinal Córdoba manifestaron su “preocupación y alerta” por las “intromisiones del poder político dentro del Poder Judicial” en la causa que se investiga la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, particularmente por la detención de una enfermera que hasta el momento es la única imputada por los fallecimientos.

El viernes de la semana pasada fue detenida la enfermera Brenda Agüero (27), quien desempañaba sus tareas en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo donde ocurrieron las muertes de los bebés, y fue imputada como presunta autora del delito de "homicidio calificado reiterado por procedimiento insidioso" en contra de al menos cinco bebés nacidos sanos y que, horas después, fallecieron.

"No tenemos ningún elemento de juicio para saber si Brenda Agüero es o no culpable. No afirmamos ni una cosa ni la otra, pero advertimos que ya hemos conocido como son los pasos para construir un culpable sin pruebas", sostuvieron.

María Rosa Marcone, una de las legisladoras de ese sector político, dijo a radio Universidad que observaron “muchas intromisiones del poder político dentro del Poder Judicial” con los nombramientos de los interventores en el hospital público y las resoluciones judiciales "que niegan las posibilidades de participar en las causas" a las partes.

Críticas de Encuentro Vecinal

Asimismo, aseveró que “hay toda una cadena de responsabilidades gravísima" que abarca cargos políticos y funcionales y consideró que “no correspondía” al fiscal Raúl Garzón la investigación del caso.

El fiscal Garzón “suelta la bomba mediática y en una semana tiene detenida a una persona, esto es cuando menos para estar atentos", alertó Marcone y reiteró que “no estamos emitiendo un juicio para determinar si ella (la enfermera) es o no culpable, no tenemos datos ni forma de saberlo, pero si estamos emitiendo una alerta".

También criticó que el ministro de Salud, Diego Cardozo, no haya concurrido a la convocatoria a la Legislatura provincial para dar explicaciones sobre los que pasó en el hospital provincial.

Autopsias e imputados

Los resultados de autopsia a dos de los bebés fallecidos concluyeron que perdieron la vida como consecuencia de un cuadro de "hiperpotasemia por exceso de potasio" que fue "inyectada de manera intencional", informaron fuentes vinculadas a la causa que investiga por el momento cinco casos similares.

En el proceso de investigación también están imputados tres exdirectivos del Neonatal -entre ellos la exdirectora Liliana Asís- por el delito de "omisión de deberes de funcionario público".

La investigación judicial tomó estado público el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados en ese centro de salud.

De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos el 6 de junio de este año. Estos dos últimos fueron sometidos a estudios de autopsia.

