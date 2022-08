De periodista de La Mañana de Córdoba a Jefe de Equipo de Atenas

En Atenas hay jefe de equipo nuevo que debutará precisamente esta temporada en la Liga Nacional de Básquetbol y se trata de una persona muy cercana a sus afectos y colores. Se trata de Javier Ciani, ex periodista del extinto diario La Mañana de Córdoba, quien recientemente desempeñó labores de prensa y difusión en el propio club "Griego".

Ahora le toca un desafío superior, ya que asumió como Jefe de equipo, y en una entidad con muchísimas historia en el básquet local y nacional.

"La verdad que me tomó de sorpresa. Estaba cerca de la fecha de renovación de contrato con respecto a mi función de Prensa y Comunicación, que vengo desarrollándola desde hace seis años, y justo me llamaron a una reunión. Pensé que era para tratar el tema que yo ya había expuesto, pero me encontré con esta posibilidad que no esperaba y toda la confianza que me brindaba en ese momento el presidente Felipe Lábaque, el en ese momento manager Bruno Lábaque y el gerente Eduardo Álvarez. En ese mismo momento quise dar el sí, pero me llevó un par de días tomar la decisión por diferentes circunstancias", contó Ciani, periodista por naturaleza al punto que fue enviado especial de Podio (Suplemento deportivo de La Mañana de Córdoba) en el mundial de Basketball de España 2015 y el Preolímpico 2015 en México.

Vale aclarar que será el tercer jefe de Equipo desde la iniciación de la Liga Nacional, ya que anteriormente estuvieron el legendario Antonio Brkljakic y Ricardo "Batata" Borsini.

"En cuanto a la función, debo decir que es casi por completo logística de la delegación completa. Optimizar recursos para mantener a jugadores y cuerpo técnico sólo pensando en entrenar, jugar y nada más. Incluye el papelerío, estudios y habilitaciones correspondiente ante los organismos nacionales que rigen la competencia, comodidad y conformismo para la vida diaria de todos, los entrenamientos, viajes, hotelería… ¡Hermoso desafío!", contó con alegría Ciani

Para Liga Nacional y Liga de Desarrollo el Griego contará con nuevo Jefe de Equipo. Asumirá en el cargo Javier Ciani, en lugar de Ricardo "Batata" Borsini.

-¿Tiene también acceso a definir temas del equipo en lo deportivo, refuerzos?

- En algunos casos sí; y en otros no. Depende de la organización de cada institución. En nuestro equipo de trabajo que incluye a cuerpo técnico y dirigentes, no es necesario. Están bien repartidas y conocidas las funciones de cada uno, lo que permite una optimización de recursos y resultados. No obstante, uno siempre está al tanto de los nombres, posibilidades, negociaciones y definiciones.

- ¿Qué significa para vos de ser hincha de toda la vida a este nuevo rol?

- Vendría a ser como el sueño del pibe. Cuando se practica el deporte y más en el club del que uno fue toda la vida, todo niño siempre tiene la fantasía de ser parte de un equipo profesional, de estar con los jugadores, entrenadores, dirigentes, viajar con ellos… Pero bueno, realmente con el paso del tiempo y la profesión que elegí (Periodista) fui aprendiendo a sacarme un poco esa locura por la camiseta y a entender que más allá de las pasiones que todo el mundo tiene, esto es trabajo. Hay que hacerlo como tal, aunque obviamente no niego que sea diferente y más placentero hacerlo en la casa de uno.

- Estando ahora de este lado del escritorio, ¿entendés las críticas de la prensa? Y en tu antiguo rol de periodista, ¿pensás piensas que fuiste duro con algunas opiniones y ahora desde adentro, de ve de otra forma?

- Absolutamente. Las entiendo más que nadie. Eso hace que ahora al estar adentro tenga ventajas y también desventajas. Muchas veces fui duro y me generó problemas, inclusive con una tapa explosiva con respecto a Atenas en el recordado suplemento Podio de La Mañana de Córdoba. Pero siempre con la verdad, y con eso las armas suficientes como para fundamentarlo. Ojo, también estuvieron los momentos de elogios y reconocimientos. Lo hice siempre con Atenas, Instituto, Barrio Parque o con quien fuera necesario. Era el trabajo de uno. Y con respecto a las opiniones debo decir que sí, desde adentro se ven muchas cosas que uno de afuera como periodista o simplemente hincha no las conoce en profundidad. Un ejemplo claro es el del estadio. Por ello Atenas y sus dirigentes reciben muchas críticas, pero nadie imagina el esfuerzo que se está haciendo, la enorme erogación de dinero que significa hacer uno al estilo del que está levantando el club. No se hace solamente con pensamientos o deseos.

- ¿De qué manera uno se predispone para mantenerse frío en la relación con los jugadores con los que uno comparte tanto tiempo?



- Personalmente no creo que sea necesario. Por mi forma de ser y la manera de desarrollar el trabajo, apuesto por la comunión entre todos. De a poco nos vamos conociendo y sabemos cómo tratarnos, nuestras virtudes y defectos. Tenemos jugadores, cuerpo técnico y dirigentes con la suficiente experiencia como para entenderlo así. Podemos reírnos o discutir, pero no desconocemos nuestras funciones y obligaciones.