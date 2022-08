La creatividad de Garro y la entrega de Díaz, lo mejor de Talleres ante Patronato  

El ex Instituto fue clave en el arco rival y en la generación, en tanto que Díaz metió un golazo, combinando buenas y malas. Bien el arquero Guido Herrera también.

Rodrigo Garro fue el más destacado en Talleres en la fresca noche en el Kempes en el empate 3 a 3 con Patronato. Clave en el primer gol, activo en la generación de juego y la gente coreó su nombre. El que mejor leyó el partido. Bien Enzo Díaz, golazo y sacrificio, y Guido Herrera salió a cortar dos pelotas claves que pudieron ser lapidarias

Guido Herrera: (6) Sorprendido en el primer gol, no pudo evitar el segundo por un desvío, no obstante no mostró seguridad de otros partidos. Salió a cortar dos pelotas con éxito que bien pudieron ser goles del rival.

Gastón Benavídez: (5) Por momentos se pierde y no parece entender lo que el partido demanda. Suele ser hasta ingenuo.

Lucas Suárez: (6) Cumplió con el gol pero su salida tempranera a causa de la lesión no le permitió acomodarse más en el juego.

Matías Catalán: (5) Tuvo dos acciones en donde fue a cortar y quedó expuesto. Esta vez no tuvo la misma firmeza.

Enzo Díaz: (7) Con errores y todo, siempre es quien da la cara. Por momento tuvo la pelota de más y no fue práctico, metió un golazo y se mostró para pedirla y jugar. Con errores y todo, se destaca

Rodrigo Villagra: (6) Fuerte en el toque corto, marcó a Castro cuando lo tuvo cerca y entregó todo. Se fue reemplazado cuando el DT mandó al equipo a ganar.

Christian Oliva: (5) Partido en falso del uruguayo, esta vez no fue ni auxilio de Villagra ni pieza para jugar.

Matías Godoy: (6) Un arranque entusiasta que se fue diluyendo con los minutos de juego. Lo reemplazó Valoyes en el descanso.

Rodrigo Garro: (7) El más potable con la pelota. Clave en el primer gol, siempre dispuesto a tocar de primera, de sus pies nació lo mejor de Talleres. La gente le reconoció su esfuerzo.

Francisco Pizzini: (6) Activo para correr y asistir a sus compañeros, se mostró comprometido con el juego . Mejoró.

Michael Santos: (6) Más allá del gol, lució impreciso, falló dos goles en el final y por momentos fue egoísta. Siempre genera, en esta ocasión le faltó jugar en sociedad.

Rafael Pérez: (6) Sigue sin recuperar el nivel que tanto lo destacó en el pasado.

Diego Valoyes: (5) Entró por Godoy para marcar alguna diferencia por derecha y pasó inadvertido. No le salió ninguna.

Ulises Ortegoza: (5) Apuntó con su dinámica a darle una salida más clara con la pelota pero lo logró a cuentagotas.

Alan Franco: (5) No encontró su lugar en el equipo, entró por izquierda, pasó por el centro y terminó de doble cinco. Sin incidencia.

David Romero: (5) Entró poco en acción, al menos se destaca su voluntad.

El DT

Pedro Caixinha: Su propuesta sin especulación y golpe por golpe no medió la necesidad de defenderse incluso con la ventaja a su favor, sin saber darle la presión al rival. Lo pudo ganar y perder. Cambió la táctica con los ingresos de Valoyes, Franco y Romero pero nunca logró ese equilibrio como para cuidar la ventaja.

