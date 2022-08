¿Qué será del futuro del técnico Pedro Caixiha en Talleres?

La eliminación de Talleres en la Copa Libertadores desnuda otro presente, un tanto incómodo, una realidad que miraba de reojo y sin preocupaciones, obnubilado por las luces del torneo internacional.

Consumada la derrota ante Vélez y la que se dio en La Plata de manera agónica, queda en evidencia una realidad para afrontar con muchas precariedades y con necesidades que no van a la par.

Hoy el equipo figura penúltimo en la tabla anual (23 puntos), a 16 puntos de Atlético Tucumán, último clasificado a la Copa Sudamericana.

¿Qué pasará con el DT Pedro Caixinha? Al portugués lo sostiene en su cargo la gran campaña por la Libertadores; ahora con el retorno solo a las competencias locales, no hay mucho sustento en los números.

El duelo ante Patronato este jueves es crucial sin lugar a duda en el futuro de Caixinha, sobre todo por ascendencia al grupo y por los objetivos que parecen quedar más lejos.

El partido de #Talleres ante #Patronato será clave para el futuro de Caixinha al frente del equipo. Fassi no es de interrumpir procesos (salvo el de Hoyos), no obstante al portugués lo sostenía la campaña en la @libertadores sobre todas las cosas... pic.twitter.com/hWtmaGYigo — Federico Jelic (@fedejelic) August 15, 2022

Ahora, está claro que el presidente Andrés Fassi lo sostendrá y que no acelerará su salida, fiel a su política de gestión, aunque tiene algunos apuntes para corregir del portugués.

No es de interrumpir ciclos (salvo el de Ángel Hoyos) y sería aceptar dos errores en menos de nueve meses.

Su intención es no interrumpir el proceso y finalizar el torneo, no obstante, si pierde ante Patronato, será difícil sostenerlo, sobre todo porque con la gente ya no hay feeling ni química.

Caixinha hizo gran aporte en la Libertadores, ganó cuatro partidos, apenas cayó tres, metió al equipo en un histórico cuartos de final. Está claro que el plantel no fue suficiente para disputar dos torneos, por eso finalizó último en la Copa de la Liga y ahora marcha entre los últimos escalones, sin embargo, a pesar de que la lucha parece imposible, la idea de Fassi es terminar la etapa y después decidir su futuro.

"Está actuando de menos a más en la adaptación en el fútbol argentino", defendió Fassi. Respaldo tiene, pero deberá responder en cancha porque caso contrario, cada vez tendrá Fassi menos argumentos para respaldar el proceso.