Muerte de Joaquín González: liberaron al único detenido por el hecho

En las primeras horas de la tarde de este jueves, y por orden de la fiscalía de Alta Gracia, fue liberado el único detenido por la muerte de Joaquín González, quien falleció en esta ciudad el pasado 18 de julio, en el Hospital San Roque, donde había sido trasladado en grave estado, derivado desde el Hospital Arturo Illia de la localidad del Tajamar.

El abogado Carlos Nayi había confirmado a La Nueva Mañana que el fiscal de 2º Turno de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, dispuso el cambio de carátula en la causa. Pasó de "homicidio simple" a "homicidio preterinencional" y por ese motivo se había solicitado la libertad del único imputado, quien estaba alojad en el penal de Bouwer..

La figura de homicidio preterintencional hace referencia a un "delito que comete quien realiza una acción con intención de lesionar a una persona pero accidentalmente le causa la muerte".

Nayi, patrocinante de Heredia, aseveró que "está acreditado que no es una muerte violenta, que no hubo garrote, que no hubo piedra ni ladrillo". Incluso manifestó que "quien comenzó la pelea fue la víctima y no la persona detenida".

La causa tiene además otros dos imputados, amigos de la víctima. Es por falso testimonio, al determinarse que mintieron en el relato de los hechos ocurridos en las primeras horas del 17 de julio en Alta Gracia, cuando se produjo la pelea callejera entre jóvenes.

