Ruiz Gómez: "El balance de mi paso por Belgrano no fue malo"

Belgrano visita el lunes, a las 19.35, a Ferro en Caballito por la fecha 27 de la Primera Nacional. Y ene se juego para el elenco local habrá un jugador que hasta hace unos meses vestía la casaca del "Pirata": Juan Pablo Ruiz Gómez.

En la previa al partido el atacante contó en una entrevista en el programa Tercer tiempo, que se emite por radio Pulxo, que tenía ganas de seguir en Alberdi.

“Haciendo el balance de mi paso por Belgrano no fue malo, porque jugué varios partidos y convertí goles. Claro que podría haber dado más. El deseo de quedarme estaba y de parte del club también, pero Estudiantes de Caseros, dueño del pase, no quiso. Y me quedó la espina”, dijo.

Además, elogió: “Pablo Vegetti está haciendo un torneo bárbaro, en el área no falla y le agregó cosas a su juego. Y Guillermo Farré sumó jerarquía en el plantel, están haciendo un campeonato espectacular”.